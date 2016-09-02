Великобритания не пойдет на компромисс по суверенитету Украины

Главы МИД Украины и Великобритании встретились в Германии



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом Джонсон написал в своем Twitter.



Как отмечается, официальная встреча глав МИД Украины и Великобритании состоялась впервые. Она прошла во время встречи министров стран-членов ОБСЕ в Постдаме, Германия.

"Великобритания не пойдет на компромисс относительно суверенитета какой-либо части Украины", - написал Джонсон.