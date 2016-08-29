Вице-канцлер Германии заявил, что будущее ЕС под угрозой из-за Brexit

Зигмар Габриэль полагает, что из-за Brexit ЕС может распасться



Будущее Европейского союза окажется под угрозой, если выход Великобритании из ЕС будет проведен ненадлежащим образом. Об этом заявил вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль, сообщает BBC.

Кроме того, угрозу для ЕС представляет ситуация, при которой Великобритания после выхода из ЕС сможет продолжать пользоваться выгодами от ЕС, но при этом не будет нести никакой ответственности.



По словам Габриэля, Brexit - это, скорее, не экономическая проблема для ЕС, а политическая и психологическая. Если выход страны из союза будет организован плохо, то у Европы появятся серьезные проблемы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в минувшую среду созвала министров страны для того, чтобы обсудить планы по выходу страны из ЕС.

Отметим, 23 июля в стране прошел референдум о членстве в ЕС. Большинство британцев высказались в пользу выхода страны из союза. Это привело к отставке премьер-министра Дэвида Кэмерона и ряда других чиновников.

Напомним, Премьер Британии Тереза Мэй планирует запустить процедуру Brexit без согласования в парламенте страны.