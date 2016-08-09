|
РФ возобновила пропуск в Крым на КПВВ "Чонгар"
09 августа, 16:14 | Ирина Наумова
При этом КПВВ "Каланчак" остается полностью заблокированным
"Российско-оккупационные войска восстановили пропускные операции напротив КПВВ "Чонгар". Ведь сегодня контрольные органы страны-оккупанта приостанавливали пропуск лиц и транспортных средств на данном направлении", - сказано в сообщении.
Напомним, утром пропуск лиц и транспортных средств напротив КПВВ "Чонгар" в обе стороны был остановлен без объяснения причины.
Война в Сирии: авиация Асада сбросила "вакуумные бомбы" на Идлиб
09 августа
РФ возобновила пропуск в Крым на КПВВ "Чонгар"
09 августа
В Ровно возле больницы произошла стрельба
09 августа
ИГ подорвало две бомбы в Сирии, десятки погибших и более сотни раненых
27 июля
Россия нанесла удар по используемой США базе в Сирии, - WSJ
27 июля
В Киеве пропала беременная двойней девушка
27 июля
В Ереване члены захватившей здание полиции группы устроили стрельбу
27 июля
Количество пострадавших от взрыва в Баварии увеличилось до 12, известны подробности о погибшем
25 июля
На Хмельнитчине огромный град побил стекла машин
18 июля
В Крыму подожгли остатки КаZантипа, пожарные тушить "антироссийский" объект отказались
18 июля
В Киеве водитель сбил девушку-"копа"
18 июля
Боевики обстреляли Марьинку, ранены два мирных жителя
18 июля
Теракт во Франции: количество погибших выросло до 84
15 июля
Столкновение поездов в Италии: число погибших достигло 20
12 июля
|
13:47 5 популярных моделей холодильников Samsung: цена и функции
12:46 Автономная система газификации - достойная альтернатива центральному газоснабжению
14:28 Раздвижные системы в Киеве: варианты конструкций от украинского производителя
14:23 Карточки для занятий по методике Домана помогут воспитать маленького вундеркинда
14:22 Ужин с котом
................
Новости партнеров
...
...
...
...
...
Горячие темы
Новости партнеров
|
×
Читаем также: