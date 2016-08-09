В Ровно возле больницы произошла стрельба

Пострадал полицейский



В городе Ровно сегодня, 9 августа 2016 года, произошла стрельба на территории центральной городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции в Ривненской области.

"Предварительно известно, что неизвестный мужчина пытался ограбить аптеку на улице Карнаухова. Однако сотрудница заведения успела нажать тревожную кнопку. Полицейские охраны в считанные минуты прибыли на место происшествия. Злоумышленник начал бежать и стрелять в сторону правоохранителей, в результате чего пострадал полицейский", - отмечается в сообщении.



При этом во время стрельбы в Ровно ранения получил и нападающий, пока что его оперируют.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в США после стрельбы, которая произошла возле ночного клуба Fubar в американском городе Сент-Льюис (штат Миссури) пострадали 5 человек.