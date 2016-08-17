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    Украина завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Рио

    17 августа, 11:03 | Ирина Наумова

    Украинский гимнаст Олег Верняев получил золотую медаль на Олимпиаде-2016


    Украинский гимнаст Олег Верняев получил золотую медаль на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в упражнении на брусьях. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.


    Верняев закончил упражнения на брусьях с оценкой 16.041 балла.


    Напомним, ранее сообщалось, что украинец Жан Беленюк получил серебряную награду на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

     

    В финальной схватке в весе до 85 кг Жан уступил россиянину Давиту Чакветадзе - 2:9.

     

    Кроме того, украинцы Богдан Бондаренко и Андрей Проценко будут соревноваться за награды в финале прыжков в высоту на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

     

    В своей квалификации оба украинцы преодолели планку на высоте 2,29 м.

     

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