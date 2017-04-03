Поисковое продвижение любого проекта – это максимальное использование имеющегося опыта и инструментов, которые действительно позволят решить поставленную задачу. Это, когда речь идет о магазине или компании, занимающейся бизнесом, оказывающей услуги. В случае с банком ситуация кардинально отличается. Здесь уже нельзя использовать какие-то наработки, подключить шаблон, наработанных инструментов реально не хватает, чтобы с первого раза удачно реализовать проект. Сложность заключается в том, что банк не продает только один продукт, это сложный многоуровневый «механизм». Каждая операция – уникальный инструмент в СЕО, каждая банковская услуга – бонус для опытного оптимизатора. Раскрутить такую машину – это огромный опыт и действительно захватывающее мероприятие.

Агентство Seosfera займется поисковым продвижением украинского банка, название пока не разглашается, об этом немного позже. Проект запущен относительно недавно, поэтому давать оценку проделанной работе сложно, хотя, учитывая опыт и уровень специалистов, в успешности проекта руководители банка уверены на сто процентов.

Этапы продвижения

Если совсем грубо смотреть на ситуацию, то банковское учреждение – компания, их услуги – специфический товар. Чтобы у клиентов (потенциальных, и реальных) при виде определенных изображений или контуров сразу картинка ассоциировалась с продвигаемым финансовым учреждением, необходимо создать уникальный и яркий имидж. Здесь важно обратить внимание на дизайн, оформление, подбор цветов и шрифта, расположение иконок и т.д. Бренд-нейм будет работать на улучшение позиций сайта в выдаче, но и позволит сделать его запоминающимся. Поэтому важно всегда работать над ним, не забывая на протяжении всей работы финансового учреждения.

Для каждой услуги должно быть сформировано актуальное конкурентное предложение, которое станет настоящим «бумом» на рынке банковских услуг. В тренде различные бонусные и акционные предложения, но еще больше клиенты любят эффект внезапности. Безусловно, не нужно сразу проводить акцию по всем услугам, начать можно с малого, постоянно расширяя наименование услуг участвующих в акции. SEO-оптимизация, наполнение контентом, медиа-составляющей и т.д. с целью наращивания трафика. Это одно из основных направлений, над которым работает группа узкоспециализированных профессионалов. Каждый этап прорабатывается в комплексе с другими мероприятиями, что в итоге дает отличный результат. Грамотно составленное семантическое ядро, отбор эффективных поисковых запросов также положительно сказывается на общем продвижении и выдаче сайта банка поисковиками.

Большое внимание уделяется информационному наполнению и удобству в использовании. Пользователь должен зайти на сайт и сразу получить всю необходимую информацию об интересующих вопросах: кредитах, условия кредитования, депозитах, акциях, карточных проектах, лицевых счетах, о капитале банка, его структуре и др.

Маркетинг – еще одна ступень, которую нельзя упускать. Здесь также важна контекстная реклама, продвижение в социальных сетях и регистрация бизнес-страниц. Другими словами, используются все эффективные инструменты, способствующие узнаваемости и популяризации. Поисковое продвижение банковского учреждения подразумевает не только поднятие его рейтинга для поисковиков, но и работу с аудиторией по средствам имеющихся средств и инструментов СЕО.

Источник: https://www.seosfera.com.ua/