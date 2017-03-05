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    Электронные сигареты оправданы! Британские учёные доказали их непричастность к онкологическим заболеваниям

    05 марта, 17:48

     

    На фоне информационного негатива, льющегося со всех сторон в адрес электронных сигарет, пришедшее с берегов Альбиона известие может если не переломить общественное и официальное отношение к вейпингу, то положить начало процессу. Работа британских учёных, итоги которой опубликованы 7 февраля 2017 года в американском еженедельнике Annals of Internal Medicine, стала первым по-настоящему серьёзным и беспристрастным исследованием влияния вейпинга на организм человека. Специалисты констатировали, что парение не вызывает рак.



    Современные исследования



    Учёные проанализировали состояние здоровья добровольцев, разбитых для чистоты эксперимента на пять групп с минимальным стажем вхождения 6 месяцев.



    1. Курильщики, употребляющие только табачные изделия.
    2. Люди, отказавшиеся от вредной привычки.
    3. Вейперы, а также экс-курильщики, принимающие препараты никотиновой заместительной терапии (НЗТ) – никотиновые пластыри, таблетки и т.п.
    4. Парильщики, употребляющие также обычные сигареты.
    5. Курильщики табака, одновременно принимающие препараты НЗТ.



    Исследовалась не только кровь, но и моча испытуемых, и даже слюна. Особое внимание уделялось содержанию в физиологических жидкостях таких канцерогенов, как окись этилена, акриламид и 1,3-бутадиен. Проверялся и уровень акролеина – токсичного вещества, образующегося при термическом разложении глицерина. Именно его противники электронных сигарет обычно упоминают в качестве якобы неоспоримого аргумента, доказывающего пагубность парения (тут надо заметить, что термическое разложение и переход вещества в летучее состояние – процессы разные).

     

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    Выяснилось, что вейперы, как и добровольцы на НЗТ, имеют в организме куда меньше токсинов и канцерогенов, чем курильщики табака. Что касается употребления табачных изделий совместно с парением или приёмом никотина медицинскими способами, то здесь результаты не отличаются от тех, которые демонстрирует группа номер один, состоящая из людей курящих.



    По словам ведущего автора публикации и руководителя проекта доктора Лайона Шахаба, получены доказательства того, что электронные сигареты намного безопасней обычных и могут использоваться для отказа от курения наряду с НЗТ. Этот учёный, стоящий во главе кафедры эпидемиологии и общественного здоровья Университетского колледжа Лондона, считает крайне малой вероятность вреда здоровью от вейпинга в долгосрочной перспективе. Он также усомнился в правильности заявлений о высокой токсичности цифрового курения, поскольку они основаны на моделируемых экспериментах.

     

    Что же это означает?



    Итак, подводя итоги исследования, Лайон Шахаб, по сути, приравнял электронные сигареты к НЗТ. Вряд ли он стал бы это делать, будь в показателях добровольцев из третьей группы значимые расхождения. Собственно, он авторитетно озвучил то, что испытал на себе каждый вейпер со стажем хотя бы в несколько месяцев. Исчезновение так называемого кашля курильщика, улучшение аппетита и состояния дёсен, возврат прежнего обоняния – все эти позитивные изменения от перехода с табака на пар видны без лабораторных манипуляций.



    Но почему нужно доверять именно этому заключению? Ведь было уже много высказываний как в пользу вейпинга, так и против него, причём от людей не с улицы. Однако их выводы основывались больше на теории, а изыскательская работа почти не проводилась. Справедливости ради надо заметить, что прежние исследования, после которых провозглашалась безопасность электронных сигарет, как правило, осуществлялись или финансировались их производителями, что не внушало доверия к полученным результатам.



    В этот раз всё не так. Исследование было масштабным и серьёзным, проводилось на базе Университетского колледжа Лондона. Это старейшее высшее учебное заведение столицы Великобритании основано в 1826 году. В рейтинге университетов планеты оно занимает второе место в Европе и Соединённом Королевстве, а в мире – четвёртое. И последний штрих: в его стенах преподавали или получали знания 26 Нобелевских лауреатов. Пожалуй, место проведения изысканий заслуживает доверия.



    Впрочем, журнал Annals of Internal Medicine едва ли станет печатать недостоверные сведения, ведь это одно из наиболее цитируемых и уважаемых изданий в мировой медицине. Статья об исследовании влияния цифрового курения подписана девятью учёными с докторской степенью, так что вопрос компетентности тоже можно считать закрытым.



    Но кто оплатил работу? Спонсором и заказчиком выступила британская благотворительная организация Cancer Research UK, чей вклад в борьбу с раком оценивается множеством спасённых жизней. Элисон Кокс, возглавляющая в организации отдел профилактики, тоже считает вейпинг более безопасным занятием, чем курение. Комментируя итоги исследований, она отметила, что понимание преимуществ электронных сигарет напрямую ведёт к снижению смертности от онкологических заболеваний, вызванных табаком.



    Что ж, будем надеяться на позитивные перемены в отношении к парению, а пока всем густого и вкусного!

     

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