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Где взять деньги в долг под проценты?
08 марта, 16:42
Оформлять кредиты стало легко. Всего за несколько минут можно купить технику в кредит или получить крупную сумму наличными. Но как выгодно и быстро взять деньги в долг: онлайн-кредитование или банк?
Оформить кредит онлайн в банке
Человек, у которого возникли внезапные трудности, готов быстро согласиться даже на невыгодные условия: большую переплату, проценты, дорогие штрафы. Иногда просто не хватает времени на прочтение условий договора и платить за это приходится после. Так ли просто банковское кредитование и можно ли взять деньги в долг с выгодой, без чувства обмана? Клиент ведь готов платить за пользование чужими деньгами. Поэтому читать договор нужно внимательно, а выбирать условия кредитования обдуманно.
Чтобы взять кредит в банке, можно прийти в отделение и подать заявку, а можно оформить кредит онлайн. Второй вариант привлекает большее количество клиентов, потому что потенциальный заемщик полагает, что процедура от начала и до конца происходит в Интернете. На самом деле, если с банком все условия по займу можно обсудить дистанционно, то подписать договор придется в самом отделении.
«Идеальный клиент» для банка
Но даже если клиент готов тратить время на оформление документов, нет никаких гарантий, что в банке с первого раза получиться взять деньги в долг. Например, вам нужно 10000 гривен на 3 месяца, в таком случае «идеальный клиент» для банка будет выглядеть следующим образом:
Как минимум студент и пенсионер, у которых тоже могут возникнуть проблемы, вряд ли получат одобрение на получения займа. Что делать, если вам нужно взять деньги в долг срочно и у вас неофициальный заработок? Обращайтесь в кредит-сервисы.
Онлайн кредитование – просто и доступно
Интернет-кредитование в Украине последние годы набирает популярность. Взять деньги в долг можно всего за 20 минут на выгодных условиях. Многие кредитные сервисы, например MyCredit, позволяют оформить кредит онлайн. Все в два клика можно быстро и без проблем взять деньги в долг для решения большинства финансовых проблем.
Главные преимущества сервиса:
Одной из причин отказа получения займа в банке – испорченная кредитная история. Но заемщик может пропустить срок оплаты не по своей вине: внезапная командировка, непредвиденные расходы, задержка заработной платы. Банк не рассматривает причину, он оценивает сам факт. Сервис MyCredit позволяет взять деньги в долг, даже если у потенциального заемщика были просрочки по прошлым кредитам либо есть незакрытый существующий договор. Кроме того, использованная функция отсрочки платежа никак не влияет на кредитную историю.
Оформить кредит онлайн в Украине стало легко. Клиент с уверенностью может предоставить кредитору персональные данные, взять займ и не беспокоиться о том, что станет «вечным должником». MyCredit успел доказать надежность множеством отзывов довольных клиентов.
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