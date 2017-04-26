Идеальный стол для слесарных работ

Для выполнения качественной работы по обработке таких материалов как дерево, металл, камень или пластик необходим специальный стол - слесарный верстак.



Где купить действительно хороший верстак?



Сегодня на мебельном рынке представлен огромный ассортимент выбора, в том числе и предметов мебели специального назначения. Приобрести стол металлический слесарный можно не только в специализированных магазинах, но и оформить заказ на покупку товара для профессиональных работ онлайн. Один из лучших интернет-магазинов, изучить каталог которого можно пройдя по ссылке http://unonamebel.ru/catalog/verstaki-slesarnye/, предлагает своему клиенту множество самых различных моделей слесарных верстаков - от эконом-вариантов до предметов мебели промышленной категории.



Завод Феррум - номер один в России



Данный производитель первым начал изготавливать столярные верстаки модульного плана в удобном упаковочном материале гофрокартона. Это техническое изобретение позволило производить сборку разнообразных одно- и двухтумбовых столярных столов и решить проблемы транспортной логистики. Также, верстаки Феррум являются экономными моделями в плане занимаемого ими места в пространстве.



Чем отличаются столярные верстаки из разных ценовых категорий?



Как бюджетный, так промышленный металлические верстаки имеют общее назначение - проведение специальных слесарных работ. Также, изготовлены они из одного материала - железа, и относятся к одной разновидности производственной мебели. Отличие же заключается в их качественных характеристиках по исполнению процесса обработки и степени выдерживаемых нагрузок рабочей поверхности в сумме со сроком службы.



Так, например стол металлический слесарный Proffi относится к категории бюджетных товаров, отсюда страдает прочность данного изделия, изготовленного из тонкого и гибкого материала.

Производственный же столярный верстак ВСТ оснащен мощным металлическим каркасом, которые выдерживает нагрузки весом до 700 кг. Так, цена всегда оправдывает качество, но приобрести экономный вариант Profi можно, например, для работы в своем гараже.