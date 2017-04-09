Иконы доступны в онлайн-магазиинах

Одним из самых важных атрибутов традиций православия является икона. Образами Святых, великомучеников и праведников христиане украшают свои дома, почитают их и ставят перед ними свечи. Икона для верующих как посредник общения с Богом, через молитву они ищут и находят помощи в трудных житейских делах, наполняются силами и вдохновением.



Православные иконы сегодня



История православной иконописи уходит корнями в глубокое прошлое, когда настоящее искусство творилось маслом на холстах из липового дерева. Современные же художественные техники изображения ликов Святых шагнули далеко вперед - от использования самых различных красок до оригинальных и необычных материалов. Вместе с тем, появилось и множество разновидностей икон - именные, карманные, иконы-складни и даже иконы для автомобилей. Свое развитие получили и изображаемые на иконах библейские сюжеты - помимо образов Христа, Богоматери и Святых, иконописцы рисуют ангелов, архангелов и пророков. Так, сегодня икона - это настоящая аллегорическая композиция.



Где продаются иконы?



Сегодня иконы продают не только в церковных лавках при храмах, приобрести икону можно в специализированном магазине или сделать иконописное произведение искусства на заказ. Но век современных технологий и возможностей оказался настолько продвинутым, что не обошел стороной даже религиозный аспект. Сегодня можно даже купить иконы в интернет-магазине.



Церковный интернет-магазин Axois



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Иконы в интернет-магазине Axois представлены широчайшим спектром - от классических иконописных изображений, которыми принято украшать помещения до миниатюрных дорожных иконок, оберегающих в путешествии, или особых икон, сопровождающих венчальные обряды. Также, в каталогах икон интернет-магазина Axois можно найти иконописные изображения, как с типичными библейскими сюжетами, так и по-настоящему редкие экземпляры, а если таковых не окажется в наличии, то церковный интернет-магазин предлагает услуги собственного изготовления святыни, используя в качестве материала только натуральное дерево.