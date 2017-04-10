Имплантация зубов в DDclinic – гарантия восстановления полноценности зуба

Как бы нам не хотелось, потеря одного или даже нескольких зубов является неизбежным следствием, происходящих в человеческом организме физиологических процессов. И с этим просто нужно смириться. А можно ли заменить полость, образовавшуюся на месте утраченного зуба, новым аналогом, спросите вы? Вне всяких сомнений, ответ прозвучит утвердительно. Ведь в таких случаях, как никогда, могут пригодиться имплантаты, способные, с одной стороны, заменить выпавшие зубы, с другой, достойно конкурировать с традиционными протезами. Выбор все равно останется за вами!

Однако, по оценкам экспертов, все больше пациентов начинают склоняться к установке имплантатов. Если вы разделяете подобное мнение и вам необходимы качественно подобранные и установленные имплантаты, тогда самый раз нанести визит в известную стоматологическую клинику DDclinic. Ее безукоризненная репутация и лидерские позиции - бесспорны и очевидны. Обратившись по этому адресу, вы не только восстановите свои зубы, но и качественно разрешите иные проблемы ротовой полости. Тем более что имплантация зубов является одним из профильных направлений данного учреждения.

Имплантат как надежная замена недостающего зуба

Довольно часто, когда выпадает зуб, клиенты склоняются к установке протеза, считая такой вариант предпочтительным. Тем не менее, по мнению специалистов, сегодня в выигрыше остаются те, кто отдает предпочтение имплантатам. Данное новшество представляет собой искусственный заменитель корня утраченного зуба. Благодаря своей надежности и потрясающей функциональности имплантаты стали востребованными на украинском рынке, завоевав быстро клиентские симпатии. Поэтому не удивительным выглядит усиление тренда, связанного с применением именно имплантатов.

При желании установить такой «заменитель», обращение в зубную клинику DDclinic окажется правильным и дальновидным решением. Ибо в этих «стенах» трудятся настоящие профессионалы, среди которых врачи и хирурги, специализирующиеся в имплантологии. Прошедшие обучение и стажировку в США, они используют современные методики и инновационные материалы при установке и реконструкции искусственных имплантатов. К тому же, в отличие от конкурентов данная стоматология обладает собственной зуботехнической лабораторией, где изготавливаются все необходимые для имплантатов конструкции.





Обоснованные причины для установки имплантата

Потеря зуба, как правило, вызывает болевые ощущения, а иногда даже сопровождается серьезными воспалительными процессами. Однако помимо этого стоит помнить, что выпавший или удаленный зуб может спровоцировать и иные нежелательные отклонения. К ним можно отнести такие:

уменьшение десневой кости, что вносит эстетический дисбаланс в зубной ряд;

усиление нагрузки на близлежащие зубы, благодаря чему они теряют прежнюю стойкость, меняя изначальное расположение в ротовой полости;

усложнение процесса пережевывания пищи, что приводит нередко к отказу принимать некоторые продукты;

отсутствие нескольких зубов может сказываться, как на возникновении речевых дефектов, так и появлении лицевых морщин.





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