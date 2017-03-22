Какие бывают чехлы для Samsung J7 2016

Приобретая новый мобильный телефон, каждый рассчитывает на его долгую и верную службу. И это вполне возможно, особенно если речь идет о телефонах Samsung. Дорогостоящие экземпляры в металлическом корпусе и с богатой начинкой актуальны на много лет, нужно лишь бережно пользоваться устройством. Чехол для Samsung J7 2016 поможет справиться с этой задачей. Защитный аксессуар убережет телефон от царапин, сколов, трещин и прочей напасти, которая может поджидать устройство.

Модели защитных чехлов для Samsung J7 2016

Модельный ряд чехлов для смартфонов включает в себя определенный набор форм-факторов:

накладки – защищают заднюю панель и боковые грани телефона;

бамперы – защищают боковые грани телефона;

книжки – обеспечивают всестороннюю защиту смартфона и оснащены обложкой, которая открывает и закрывает доступ к экрану;

флипы – аналогичны книжкам, только открывающаяся обложка откидывается вниз;

футляры – универсальные чехлы, телефон в которые помещается полностью и извлекается при помощи вспомогательного хлястика.

Другие факторы защиты Samsung J7 2016

Также для защиты устройства помимо чехла в Интернет магазине Риостар можно приобрести защитное стекло или пленку на экран. Такие протекторы защищают от царапин и появления трещин при ударах.

Важным фактором при выборе аксессуара является правильный выбор материала, из которого сделано изделие. Самые подходящие материалы следующие:

силикон – из него делают накладки и бампера;

пластик – твердый материал, из которого делают накладки;

кожа натуральная – качественный надежный материал, из которого производят бампера, накладки, книжки, флипы, футляры;

экокожа – из неё изготавливают также любые форматы изделий;

поликарбонат – надежный материал, из которого производят изделия разных форматов а также противоударные чехлы.

Производители чехлов для Samsung J7 2016

Некоторые компании приобрели титул лучших производителей защитных аксессуаров для смартфонов Samsung. Их продукция обладает высоким качеством, а также отлично подходит на определенные модели телефонов. Для Samsung J7 2016 самыми лучшими экземплярами аксессуаров считаются следующие:

Flip wallet Samsung – аксессуар от производителя смартфона, поэтому идеально совместим с J7 2016. Выполнен из высококачественного материала с тиснением под кожу;