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    Картинг – возможность почувствовать себя великим гонщиком

    29 мая, 13:08

    Занятия картингом становятся популярными среди взрослых и детей. Подобное модное увлечение привело к тому, что школы картинга появляются не только в крупных городах, но и даже в небольших поселках. Городские школы картинга набирают популярность и потому, что их сайты появляются и в Интернете. Например, smart-karting.com.ua - сайт, который не только предложит увлекательное времяпровождение, но и поможет сделать первые шаги под руководством опытного инструктора.


    Как начать занятия?


    Чтобы начать занятия картингом недостаточно будет одного огромного желания. Для этого необходимы крепкое здоровье, умение водить и умение управлять своим телом, а также место, где будет возможность получить все навыки.


    Требований, которые предъявляются к водителям карта, довольно много. Конечно же, в первую очередь это талант. Затем идет умение быстро реагировать на любую ситуацию, которая может произойти на дороге. Хорошее, даже можно сказать - отличное зрение необходимо тому, кто хочет научиться управлять картом. И, конечно же - наличие необходимой экипировки.


    Какой должна быть экипировка?


    Некоторые начинающие водители мало внимания уделяют экипировке. А ведь от нее во многом зависит комфортность езды. У водителя должен быть защитный шлем, перчатки, специальный комбинезон и ботинки. Подробную информацию о необходимой экипировке можно получить на smart-karting.com.ua и на множестве подобных сайтов в интернете.


    Картинг для детей


    Быть похожими на знаменитых гонщиков мечтают не только мальчишки, но и девчонки. Именно для них сегодня открываются детские школы занятия картингом.


    Многие родители с опаской относятся к таким заведениям, но прежде чем разрешить или запретить занятия картингом, папам и мамам стоит задуматься над тем, что увлечение этим видом спорта не только займет ребенка в свободное время, но и поможет ему выработать полезные навыки, которые пригодятся во взрослой жизни. Как правило, любая школа картинга принимает детей начиная с пяти лет, а обучением юных спортсменов занимаются профессионалы.

     

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