Крафт пакеты и визитки – ваш путь к популярности

Полиэтиленовая упаковка давно является предметом многочисленных споров. В условиях активного развития промышленности забота об окружающей среде - не просто дань моде, а настоящая необходимость. Не удивительно, что активисты озаботились данным вопросом. В качестве ответа вездесущему пластику были созданы крафт пакеты.



Главное преимущество такого материала - безвредность. Его производят из переработанного сырья по безотходной технологи, что позволяет избежать загрязнений атмосферы. Такие пакеты - отличная возможность для любой компании заявить о себе и показать своим клиентам заботу об их здоровье и сохранности окружающей среды. Еще одно преимущество пакетов в том, что в полиграфии на них могут нанести любые изображения, надписи и логотипы. Это отличный способ громко, но в то же время сдержанно заявить о себе. Приятным бонусом будет цена такой упаковки: она достаточно низкая, особенно если заказывать оптом.



Где заказать крафт пакеты?



В Принт Маркет можно заказать пакеты любого размера и формата: с ручками или без, традиционного цвета, белые или яркие цветные. Компания гарантирует качество предоставляемой продукции, поскольку ее представители тщательно следят за процессом производства, подбирая только лучшие материалы.



Визитки - эффективная реклама



Дополнить имидж помогут визитки. В эффективности данного изобретения сомневаться не приходится, ведь оно появилось еще до нашей эры, и пользуется спросом по сей день. Грамотно составленная и качественно напечатанная, карточка поспособствует продвижению своего владельца не хуже, чем хороший специалист.



В Принт Маркете карточки печатают как традиционные бумажные, так и оригинальные пластиковые. Удобный клиентоориентированный сервис позволяет составить макет и заказать печать прямо на сайте, не отрываясь от важных дел. Изготовление не займет много времени, а конечный качественный продукт не будет стоить дорого. На сайте есть из чего выбирать, поэтому компания сможет удовлетворить даже самые неординарные запросы: дизайнерская бумага, оригинальная форма, необычные шрифты или лаконично оформленная информация на белой мелованной бумаге? Решать вам.