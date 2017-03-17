Кто и когда изобрел нержавеющую сталь?

Нержавеющая сталь широко используется во многих областях повседневной жизни, впервые была представлена миру в 1915 году. Тогда была опубликована заметка в New York Times, где говорилось, что была изобретена сталь, которая сохраняет цвет, на ней не образуются пятна и ржавчина. В этой же заметке говорилось о том, что этот материал лучше всего применять для создания столовых приборов, ведь они не будут окисляться, контактируя с пищей и различными моющими средствами.

Предшественники нержавеющей стали





Нержавеющая сталь применялась во всем мире и до вышеуказанной заметки. Большим недостатком обычной стали являлось то, что она сравнительно быстро ржавеет. В 1821 Пьер Бертье заметил, что если железо сплавлять не с углеродом, а с хромом, то оно имеет большую устойчивость к кислотам. Но только в ХХ веке этот сплав получил широкое использование, ведь первые образцы были довольно хрупкими.

В 1912 году Элвуд Хейнс подал панент на изобретение нержавейки, из которой он хотел производить режущий металл инструмент.

Кто изобрел сталь





Официальным изобретателем является тот человек, которому не нужна была слава – Гарри Брирли, работавший металлургом без образования. С 1908 года он стал работать в лаборатории, в 1913 году производил испытания над сплавами из стали. Работая «в слепую» он пробовал и ошибался, а неудачные образцы просто складывал в угол, где они ржавели. Один из сплавов не покрылся ржавчиной через месяц, чем привлек внимание ученого. Именно об этой стали и упоминалось в газете позже. После своего открытия Брирли решил, что этот сплав сможет пригодиться во многих сферах жизни, поэтому начал обращаться в различные фабрики и даже небольшие мастерские. Город Шефилд, в котором он находился, славился своими столовыми приборами и ножами, поэтому он решил для начала завоевать эту нишу. К сожалению, куда бы он ни обращался, никто не поддерживал его энтузиазм. Владельцы мастерских и фабрик думали о том, что на такую продукцию пойдут большие трудозатраты. А изделия получатся настолько долговечными, что вскоре рынок заполнится, и больше не будет требовать новых изобретений.

До лета 1914 года Брирли не мог найти сообщника для изготовления ножей или столовых приборов, пока не встретился с Эрнестом Стюартом. На тот момент Эрнест работал с компании R.F. Mosley & Co и согласился принять сталь Брирли для тестирования. Совместными усилиями до сентября они находили идеальную температуру и способ обработки данной стали, и изготовили первую партию ножей, которую раздали своим родственникам и знакомым. Использование ножей имело одно условие – если инструмент покроется ржавчиной, его нужно вернуть обратно. Ни один из ножей так и не вернулся в мастерскую, и после этого остальные изготовители стали принимать нержавеющую сталь.

За 1915-1916 годы Брирли получал потенты в различных странах – Канаде, Америке, европейских странах. Хейнс уже имел патент в Америке, поэтому опротестовывал то, что изобрел Брирли. В конце концов, они смогли прийти к соглашению, что сделало возможным совместное открытие Англией и Америкой компании под названием The American Stainless Steel Company.

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