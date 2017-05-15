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    Купить смартфон, и какому производителю отдать предпочтение

    15 мая, 18:33

    Иногда сложно понять, какой именно смартфон необходим. Если бы на рынке мобильных устройств были представлены девайсы одного производителя, то купить смартфон было бы легко. Стоит учитывать, что производителей на рынке не один десяток. Кому же отдать свой выбор? Здесь все зависит от двух факторов:

     

    • ваши предпочтения;

    • финансовый фактор.


    Пользователи, которые привыкли к бренду Apple, скорее всего, и дальше будут покупать смартфоны данного бренда. Но все знают, что гаджеты данной компании стоят немалых денег, поэтому, не каждый пользователь может позволить себе новинку популярного бренда. Такие люди стараются подбирать компании, которые занимаются производством бюджетных линеек современных устройств. К счастью, таких компаний немало: Lenovo, Xiaomi, Doogee и т.д. Производственные мощности компаний находятся в Китае, но устройства отличаются отличным качеством, мощными комплектующими и расширенным функционалом.

     

    В онлайн-магазине City.com найдется смартфон именно для вас. Учитывая широкий выбор производителей и удобные фильтры по различным характеристикам, вы с легкостью определитесь с выбором.

     

    Модульные смартфоны: чего ожидать от новых разработок

     

    Модульные устройства – хорошая попытка воплотить в реальность лучшие инновации. Подобные смартфоны способны изменить представление о мобильных телефонах. Вы сможете произвести настройку девайса так, как вам этого хочется. Собираетесь на отдых и будете делать множество снимков? Самостоятельно замените модуль фотокамеры с лучшим объективом. Скачали новую игру, а она требует более мощный процессор? Осуществите замену модуля с процессором и наслаждайтесь новой игрой.

     

    Согласитесь, что заменить одну часть в телефоне гораздо дешевле, чем купить новый смартфон. Изначальные технические характеристики на примере гаджета LG G5:

     

    • экран 5.3 дюйма;

    • работает на основе процессора Snapdragon 820;

    • стандартная камера – 16 Мп. Есть и широкоугольная – 8 Мп.


    Вполне неплохо как для модульного девайса. Поэтому, многие считают, что подобные смартфоны – верный шаг в будущее. Также, модельные гаджеты были представлены такими компаниями как Google и Motorola.

     

    Смартфон – лучший для срочной подсказки

     

    В большинстве классических мобильных телефонах всегда присутствовал доступ в интернет. У пользователей была возможность скачать мелодию на звонок, картинку на фон экрана мобильного телефона или посмотреть погоду. Сегодня современный смартфон обладает экраном более четырех дюймов и оснащен модулем Wi-Fi. Благодаря ему, у каждого есть быстрый доступ к сети интернет. Мобильные операторы тоже предоставляют быстрый мобильный интернет. Все это делается для того, чтобы в любой момент у пользователя был доступ к важным файлам, которые находятся на удаленном сервере, доступ к социальным сетям для общения с близкими или друзьями. Быстрый доступ к интернету позволяет посмотреть через смартфон карты, чтобы найти необходимый адрес или просто почитать новости.

     

    Доступ к интернету через смартфоны незаменимый, ведь в любую минуту готов дать нужную подсказку. Еще не пользовались смартфоном и хотите перейти на пользование умным телефоном? Рассмотрите большой ассортимент интернет-магазина Ситиком (https://city.com.ua). В обширном каталоге обязательно найдется ваш девайс, который станет верным помощником в решении различных вопросов. Можно сделать заказ товара из любого города Украины, и мы доставим устройство в кратчайшие сроки. Совсем скоро начнете пользоваться современным гаджетом.

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