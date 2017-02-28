Мебель в детской комнате должна быть практичной и функциональной

Мебель для детей должна быть безопасной, красивой и интересной. Сглаженные углы и грани, яркие расцветки, небанальный дизайн, различные рисунки и аппликации - всего этого полно в любом мебельном магазине, поэтому купить детскую мебель на деле обычно оказывается довольно просто.



Что подойдет подростку?



Взрослые же часто склоняются к минимализму или стараются выбирать необычные стильные предметы, которые будут обладать нужным функционалом и отлично впишутся в интерьер. Такой мебели в современных магазинах также немало.



В то же время найти мебель для подростка - задача на первый взгляд практически невыполнимая. К такой мебели есть вполне четкие требования. Она должна быть:



• Вместительной

• Функциональной

• Не занимающей много места



Такую мебель сегодня можно найти в специальных линейках. Многие производители специально создают коллекции, рассчитанные на подростков. В такой мебели много ящиков и полок, расположенных таким образом, чтобы не занимать слишком много пространства в комнате. Она рассчитана на хранение всего, что нужно ребенку в этом возрасте: от школьных принадлежностей до личных вещей, которые хотелось бы скрыть ото всех.



Стильная функциональность



Стиль и функциональность действительно очень важны для подростка, но не стоит забывать и о самих материалах, из которых изготовлена мебель. Организм все еще активно растет и развивается, поэтому некачественный материал способен нанести серьезный урон здоровью подростка. Важно выбирать производителей, которые работают только с качественными экологичными материалами, произведенными без добавления вредных примесей.



В многочисленных коллекциях дизайн отличается и можно найти варианты на любой вкус. А он, как известно, в этом возрасте меняется, точно так же как характер и физиология. Цветные детские комнаты больше не подходят ребенку, но зато он теперь знает, чего хочет, и в состоянии сам объяснить и даже сделать выбор. Родителям остается лишь помочь, оценив, насколько выбранный комплект соответствует нуждам ребенка и позволяют ли размеры и формы разместить его в комнате.