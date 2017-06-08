Модные свадебные наряды этого сезона

Каждая девушка еще задолго до торжественного дня в своей жизни представляет образ невесты. Проходят годы, и вот наступает момент, когда действительно пора уже определиться с одним вариантом. И, конечно же, прекрасные леди не могут позабыть и о модных тенденциях, ведь так хочется поразить своим образом не только любимого, но и гостей.

В этом году дизайнеры постарались угодить всем, ведь тренды настолько разнообразны, что подобрать идеальное решение можно на любой вкус. Купить свадебные платья можно тут novias-wedding.com.ua. В этом онлайн-салоне представлен шикарный ассортимент великолепных свадебных платьев. И, что немаловажно в каждой модели учтены свежие решения сезона. Можно выделить основные тренды.

Глубокое декольте - выбор смелых девушек



В этом году дизайнеры решили действительно порадовать смелых девушек и предложить фасоны свадебных платьев с глубоким V-образным декольте. Смотрятся такие платья очень женственно, однако главное, чтобы образ не получился вульгарным, поэтому очень важно подобрать наряд в соответствии со своими параметрами.

Открытые плечи - сдержанная сексуальность



Если прекрасная леди не готова эпатировать гостей и жениха слишком уж откровенным нарядом и обнажать грудь, предпочтение можно отдать платью с открытыми плечами. Смотрятся такие модели женственно, и никто не сможет осудить невесту за слишком легкомысленный образ.

Голубой и розовый - прекрасная альтернатива белому цвету



Если девушкам не хочется отдавать предпочтение классическому белому цвету, дизайнеры предлагают обратить внимание на розовые и голубые пастельные оттенки.

Вышивка - главный тренд сезона



Независимо от того какого цвета выбрано платье, акцент который действительно станет изюминкой наряда - это вышивка. Выбрать можно любой рисунок, любого размера. Главное, чтобы такой оригинальный акцент нравился самой невесте и значил для нее, возможно, что-то особенное.

Прекрасная леди в первую очередь выбирает для себя оптимальное решение, ведь даже самое модное платье может выглядеть нелепо, если абсолютно не подходит под параметры девушки. Поэтому очень важно подчеркнуть только достоинства, ведь на свадьбе невеста должна быть самой обворожительной.