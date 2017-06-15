Огурец «Аристократ» – самый неприхотливый овощ

Современная селекция растет и развивается, выводя новые гибридные сорта растений. Такие сорта обладают всеми преимуществами своих прародителей и отличаются большей устойчивостью, плодовитостью, и лучшими вкусовыми качествами, чем обычные сорта. И среди большого множества гибридных огуречных сортов выделяется «Аристократ».



Относится «Аристократ» к ранним и среднеранним сортам - всё зависит от производителя. Семена, поставляемые из Кореи, дают более ранние плоды. От посадки и восхода семян до сбора урожая проходит всего 35-37 дней.



Преимущества данного сорта



При этом в отличие от многих других ранних сортов, огурец Аристократ не боится холодов и поздних заморозков. Не страшны растению и засуха, и другие неблагоприятные природные условия. В содержании неприхотливый, прекрасно чувствует себя и в открытом, и в закрытом грунте. Корневая система крепкая и хорошо сформирована, что делает этот сорт живучим. Ещё одной защитной особенностью «Аристократа» является повышенная стойкость к таким заболеваниям как мучнистая роса, бурая пятнистость и ложная мучнистая роса.



Время высадки семян



Высаживать семена и рассаду стоит в мае или июне, возможна и более ранняя высадка при теплой погоде. Тогда урожай можно будет собрать уже в июне-августе, в зависимости от времени посадки. Сам урожай отличается стабильностью. Однако стоит помнить, что куст вырастает ветвистым. Чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для роста растения и последующего сбора плодов, его необходимо подвязывать.



Достоинства огурца



Плоды этого овоща не горчат, без внутренних пустот, ровные, обладают темным зеленым цветом и небольшими бугорками. Средний размер огурца составляет около 10 сантиметров в длину и 3,3 сантиметра в ширину. Вкусовые качества хорошие, огурцы отлично подойдут как для употребления в свежем виде, так и для консервации и засаливания. После консервации плоды остаются плотными и хрустящими. Благодаря своему вкусу и структуре, ну и конечно же консервационным качествам, огурец «Аристократ» стал лидером 2013 года.