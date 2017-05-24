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    Основные виды наружной рекламы

    24 мая, 16:08

    Сегодня существует несколько десятков видов наружной рекламы. Реклама на улице считается одной и наиболее эффективных, потому что постоянно находится на виду у тысяч людей. Ее не раздают у метро, ее не присылают на почтовый ящик, т. е. она не вызывает раздражение своей навязчивостью, и в этом ее главный плюс.

     

    виды наружной рекламы

     

    Преимущества всех видов наружной рекламы

     

    "Наружка" обладает рядом плюсов:

    • постоянно находится на одном месте, и приучает потенциального потребителя к своей доступности;
    • быстро откладывается в памяти;
    • обеспечивает высокую просматриваемость;
    • не требует контакта.

     

    Условно виды наружной рекламы можно разделить на три направления: указатели, медиа-носители и имиджевые конструкции.

     

    Указатели – это вывески, штендеры, щиты. По сути, они выполняют информационную функцию, располагаться возле объекта рекламы и помогают быстро определить местоположение рекламируемого объекта.

     

    Медиа-носители – это стандартные борды, рекламирующие услуги или товары. Это оптимальный вариант для продвижения нового бренда, услуги, новой компании и акций в супермаркетах.

     

    Имиджевая конструкция обязательно содержит элемент фирменного стиля, особый дизайн, который индивидуален и должен обеспечить визуальную узнаваемость рекламного объекта. Это могут быть неоновые изделия, объемные буквы, дюралайты и мн. др.

     

    Эффективные виды наружной рекламы

     

    Их довольно много, и каждый подходит для определенного вида продвижения продукта. Некоторые из них используются у определенной очередности, другие - сразу и в комплексе.

     

    Латйбокс – световой короб, который может быть одно- или двухсторонним. Он особенно эффективен в вечернее время, когда ярким светом выделяет свою рекламу на фоне остальной. Разнообразие форм и постоянная подсветка делают его объектом привлечения внимания в 24 часа в сутки.

     

    Объемные буквы – вид наружной рекламы, который объединяет вывеску (например, магазина или кафе) и рекламную конструкцию. Они отлично смотрятся на крышах, где увидеть их можно без помех, потому что они ничем не загорожены. Это важно в крупных городах, где найти свободное место под рекламу бывает сложно. Объемными буквами можно рекламировать бренд, заведение, использовав фирменный стиль, цвет, шрифт. Подобная конструкция может быть сделана из металла, пластика, стекла, с использованием подсветки и встроенных поворотных двигателей.

     

    Афишная реклама (постеры, плакаты) – одна из самых дешевых и массовых. Она может быть яркой, привлекательной, содержать как текстовую, так и графическую информацию. Афиши размещают на остановках общественного транспорта, в местах массового скопления людей, в подземных переходах, но они имеют одни существенный минус – их нельзя рассмотреть издалека. Информация воспринимается только с близкого расстояния, поэтому аудитория автолюбителей ею не охватывается.

     

    Баннер – полотняная растяжка, которую чаще всего можно встреть над автотрассами, особенно в центре горда. Полотно содержит минимум информации, которую можно прочитать всего за 2-3 секунды, ее видят не только водители и пассажиры транспорта, но и пешеходы.

     

    Витрина - вид наружной рекламы, который чаще всего ассоциируется с магазинами, ресторанами, салонами красоты. Ее используют в основном предприниматели, чьи заведения находятся на первых этажах зданий. Содержимое витрины на подсознательном уровне может привлекать покупателей, потому что в нее помещают товар или информацию, которая выделяет преимущества рекламируемого объекта (информация о скидках, новинки сезона, свежая выпечка и мн. др.).

     

    Мобаил – вертящаяся конструкция произвольной формы (двусторонняя, трехмерная), прикрепленная либо к потолку, либо к кронштейну. За счет постоянного движения она привлекает к себе внимание.

     

    Призматрон – щит, состоящий из трех изображений, которые сменяют друг друга с определенной периодичностью. Такой вариант часто используется в билбордах.

     

    Билборды хороши тем, что способны рекламировать все что угодно. Кроме того, их можно использовать как информационный носитель для социальной рекламы и любой информации, которую нужно донести до пешеходов и водителей (акции в супермаркетах, распродажи, концертные и спортивные афиши, новые магазины, мобильные операторы, праздники, услуги). Билборды могут быть разных форм, размеров, не требуют больших усилий в установке, но при этом являются самым эффективным видом наружной рекламы.

     

    Билбод - самый востребованный вид наружной рекламы

     

    Практика показывает, что новейшие разработки в наружной рекламе не всегда являются эффектным способом увеличить продажи, потому что люди в этом случае в первую очередь обращают внимание на форму конструкции, яркую и необычную подсветку, но почти не видят главного – то, что эта реклама продвигает.

     

    Неоновая реклама визуально привлекательна, но стоит дороже, чем проверенный временем билборд. Чтобы быть максимально эффективной, реклама должна быть простой, доходчивой и доступной. В этом плане билборд считается идеальным вариантом. На нем информация подается простым шрифтом, который видно с большого и маленького расстояния (чего нельзя сказать о витринах, плакатах и лайтбоксах). Кроме того, бигборд можно разместить в любом месте, хоть в центре Киева, хоть на любой загородной трассе, и он везде будет замечен.

     

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