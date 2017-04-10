Оценить сегодня можно практически все, было бы желание

Все сферы жизнедеятельности человека оцениваются. Будь то его работа, его учеба, проявление таланта и многое другое. Особенно актуально такое оценивание, когда речь идет о юридических аспектах его жизнедеятельности. Продажа недвижимости, сдача ее в аренду, получение кредита под залог, оценка стоимости земельного участка и многое другое. Не многие могут оценить что-то профессионально, всегда найдется какой-либо фактор, который повлияет на итог оценочного процесса. На самом же деле, достаточно просто быть объективным.



Оценочные компании



Профессиональная оценочная компания в Одессе помимо вышеперечисленных объектов может оценить действующий бизнес, торговое или промышленное оборудование, товары в обороте. Вышеперечисленный спектр услуг - главный показатель солидности компании.



Сотрудники таких компаний имеют специальную подготовку, используют при оценке новейшие оценочные методики, выявляют реальную стоимость объекта, который оценивается. Команда самых лучших специалистов Одессы принимает решения, которые основываются на принципах логистики и экономики. Все сотрудники имеют официальный сертификат, дающий право выполнять оценочные действия.

Услуги компании «Оценка Профи»



Компания «Оценка Профи» предлагает своим клиентам оценить любую недвижимость - дом, коттедж, дачу, квартиру и др. Оценка производится для продажи, получения кредита, для сдачи в аренду, вступление в права наследования и др. Оцениваются земельные участки - для продажи, передачи в аренду и т. д.



Помимо вышеперечисленных услуг, компания работает по таким направлениям как:



1. Оценка автомобилей, для продажи или покупки, а также если машина является предметом судебных разбирательств.

2. Проведение процедуры оценки коммерческой недвижимости.

3. Оценка имущественных объектов, с которыми будут осуществляться нотариальные действия.