Ожидаем Samsung Galaxy S8

Компания Samsung будет презентовать новые флагманы Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8 plus 29 марта на презентации «Unpacked» в Нью-Йорке. В 2016 году и раньше анонс новых мобильных телефонов компания проводился до выставки Mobile World Congress. Сейчас же, по мнению экспертов, такая ситуация сложилась в связи с происшествиями с новинкой прошлого года Samsung Galaxy Note 7. Чтоб не рисковать и более качественно протестировать новый гаджет, отложили время его анонсирования.

Много предположений было по поводу внешнего вида и характеристик Samsung Galaxy S8. Сравнительно недавно в интернете в открытом доступе появилось видео со столь ожидаемой новинкой.

В первую очередь, поговорим о стоимости. На samsung galaxy s8 (2017) цена в Харькове и других городах Украины составит около двадцати пяти тысяч гривен.

Внешний вид смартфона будет изменен полностью. Диагональ экрана составит 5,2 дюйма, а у Galaxy S8 plus - 6,2 дюйма, который станет самым большим телефоном компании. Новые модели будут иметь экран, который займет около 85 процентов лицевой панели устройства. Как и предыдущих флагманов, бока будут изогнуты.

По предварительной информации смартфоны будут выполнены в двух видах процессоров. Мобильные телефоны с процессором Snapdragon 835 будут представлены в странах Америки, Японии и Китае. Устройства со стандартным Exynos 8895 поступят в продажу в Европе и остальных странах Азии.

Мобильный телефон работает на операционной системе Android последней версии 2017 года 7.0. Оперативная память составляет 6 гигабайт, а встроенная 64 гигабайты, при этом есть возможность расширять объем памяти с помощью карты памяти.

Улучшения отображаться и на камерах устройств. Основная будет на 12 мегапикселей, а фронтальная на 8 мегапикселей. При этом камера имеет возможность оптической стабилизации и записи видео 4К.

Интересной доработкой стало внедрение датчика сканирования оболочки глаза, то есть для разблокировки уже не нужно вводить пароль или делать отпечаток пальца, достаточно просто идентифицировать свои глаза.

Более производительными будут аккумуляторы, емкость которых будет в районе 4000 мА*ч.

Мобильный телефон станет хорошим соперником полугодовалому Iphone 7 и, безусловно, войдет в топ продаж мобильных телефонов 2017 года по всему миру.

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