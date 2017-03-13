Плоский живот — мода 21 века

Пышнотелые мужчины и женщины с картин Тициана и Рубенса — отражение стандартов красоты эпохи барокко. Сегодня взгляд на то, каким должно быть идеальное человеческое тело, изменился, и отвисший живот не кажется привлекательным. Несмотря на обилие упражнений для мышц брюшного пресса, физические нагрузки не всегда помогают избавиться от «жирового фартука».

Опасность складок на животе не только в том, что они портят внешний облик. С ними связан ряд серьезных медицинских проблем: растяжки, опрелости, раздражение кожи, грыжа, боли в позвоночнике и пояснице, застой крови в нижней части брюшины и, как следствие, варикозная болезнь.

Избавиться от большого живота поможет абдоминопластика — оперативная коррекция брюшной стенки с целью уменьшения окружности живота. Процедура входит в пятерку самых востребованных пластических операций. Ее популярность выросла на 70% за прошедшее десятилетие.

Результаты хирургического воздействия видны сразу, пациент преображается. Операцию делают представителям обоих полов.

Когда проводится коррекция живота

Абдоминопластика живота показана в следующих случаях:

избыток жира на животе и его боковых стенках;

выпячивание живота после родов (вследствие ослабления прямых мышц брюшины);

избыток кожи после интенсивного похудения или родов.





Разновидности методики

Операции различаются по серьезности хирургического вмешательства и длине разрезов. Выбор оптимальной методики обеспечивает максимальный результат при минимуме риска. Основной принцип пластики — иссечение излишков подкожной жировой клетчатки и кожи с последующим ее натяжением.

В зависимости от степени выраженности дефекта передней части брюшины каждому пациенту индивидуально подбирается определенная пластика живота:

Эндоскопическая абдоминопластика. Проводится при незначительном ослаблении мышц брюшного пресса, когда не нужна подтяжка кожи.

Миниабдоминопластика. Применяется, если удаляют небольшое количество жировых или кожных складок. - Средняя абдоминопластика, или апронектомия. Предполагает удаление значительного объема лишней кожи и жира и подтягивание мышц брюшины.

Полная абдоминопластика, или абдоминоторзорафия. Включает в себя обширное иссечение жировых тканей на животе, спине и бедрах, удаление рубцов и растяжек.





Клиника «АНА-Космо» — профессиональный подход и внимание к пациенту

Средняя продолжительность операции — 1.5–2.5 часа. Чтобы уменьшить травматичность вмешательства, специалисты клиники пластической хирургии рекомендуют пациентам сочетать абдоминоспастику и ультразвуковую липоаспирацию. Такая комбинация дает более ощутимые результаты за короткое время. Об условиях лечения в «АНА-Космо» можно узнать подробнее на сайте клиники.

Процесс реабилитации

После процедуры пациент 1–2 дня наблюдается в стационаре. На протяжении 14 дней ощущается дискомфорт в области проведения операции. Полтора месяца врачи предписывают носить специальный «грацию-пояс». На месяц исключаются интенсивные спортивные занятия, на три месяца — физические нагрузки на пресс. По истечении этого времени можно начинать активную жизнь с обновленным телом.