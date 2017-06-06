Покупка итальянской одежды: интернет-магазины vs бутики

Все, в независимости от пола и возраста, регулярно становятся участниками гонки под названием «шоппинг». Брендовая одежда поднимает самооценку своему обладателю и формирует мнение о нем, как человеке со вкусом. И тут увлекательное путешествие в страну красоты приводит на своеобразный перекресток: бутик или интернет — магазин. Давайте пройдем по каждой из этих дорожек и выделим положительные и негативные стороны. Первая сторона медали — бутики.

ТЦ Ocean Plaza содержит в себе множество специализированных магазинов одежды. Благодаря прямому сотрудничеству с именитыми итальянскими брендами, шансы попасть на неликвидный товар равны нулю. Бутики представляют различные модные дома и направления в одежде. В них реализуют исключительно брендированые изделия.

Итак, мы отправляемся за красивыми вещами в бутики. Яркие витрины и вывески, манящие надписи sale, уйма интересных изделий — всем этим нас привлекают магазины одежды. В примерочных можно вдоволь покрутиться у зеркала, внимательно выбирая деталь стильного образа. Это несомненный плюс. Если отправились за покупками самостоятельно, с дельным советом об уместности наряда всегда придут на помощь консультанты. Вы покидаете магазин, купив желанную вещь, бросаете мимолетный взгляд на часы и поражаетесь сколько было потрачено времени. Это существенный минус для бутика. Если вы крайне занятой человек, такие затратные по времени походы за образами — непозволительная роскошь. С другой стороны, вы не будете тяготить себя ожиданием посылки с новинкой, а можете сразу покорять всех вокруг прекрасным внешним видом. В эйфории от только приобретенных обновок не забываем сохранять чек. Возможно уже дома, при детальном осмотре вещи, вы поймете, что она оказалась не настолько идеальной.

Вторая сторона медали — интернет — магазины

Покупки при помощи интернет — ресурсов стали популярными в нашей стране относительно недавно. И всё больше людей отказываются ходить за покупками в торговые центры, а делают это всего за пару кликов. Преодолев короткую процедуру регистрации, перед вами откроется огромный выбор уникальных моделей. Одним из главных преимуществ, безусловно, является экономия времени. Все решения, о том заказывать или не заказывать вещь вы принимаете находясь дома. Однозначным минусом, можно считать то, что вы не можете посмотреть на товар в живую и визуально оценить его качество. Приходится доверять тому, что написано в карточке изделия. Но не забываем об услуге возврата не понравившейся вещи, которая широко практикуется в магазинах мировой паутины. Да и компрометировать себя некачественным товаром любому интернет — магазину ни к чему. Пользуясь услугами популярных и проверенных интернет — сервисов, вы обезопасите себя от неприятных ситуаций с доставкой, оплатой и другими важными нюансами. Не последнюю роль в положительной роли данного вида покупок играет стоимость. Расходы на обслуживание онлайн магазина гораздо меньше его офлайн собрата, а значит и цена избавлена от излишних накруток.

Интернет — магазин helen-marlen.com предлагает широкий выбор женской, мужской и детской одежды известных модных домов Европы и мира. Для удобства клиентов есть отдельные вкладки с распродажами и новыми поступлениями. Яркие оригинальные изделия для ежедневного использования и ответственных мероприятий варьируются в разной ценовой политике. Палитра товаров часто обновляется параллельно с выходом новых коллекций именитых дизайнеров в мире. Все единицы имеют подробное описание и детальные фото.

Ресурс modoza.com специализируется на реализации итальянской одежды. В ассортименте представлены ведущие марки, ориентированные на различного покупателя. Регулярно проводятся сезоны скидок. Каждое изделие имеет подробное описание и детальную таблицу размеров, что бы минимизировать вероятность вашей ошибки при выборе одежды. Особого внимания заслуживает модный блог, в котором регулярно публикуются интересные материалы о новостях фешн - индустрии. А во вкладке LookBook представлены уже готовые вариации модных образов в соответствии с последними модными тенденциями. Приятной неожиданностью станет возможность примерки. Вы заказываете на дом несколько вещей и по факту определяетесь, какая из них подчеркивает достоинства и скрывает возможные недостатки фигуры. Шоппинг занимает минимальное количество времени, а вы получаете сертифицированный оригинальный товар.

Подводя итоги необходимо сказать, что оба вида покупок имеют свои плюсы и минусы. На каком остановить свой выбор — решать только вам. Главное, что бы вы, в любом случае, остались довольны своими обновками