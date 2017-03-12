|
Правильно выбираем домен для информационного ресурса
12 марта, 14:37
Создавая информационный сайт, стоит помнить о правильном сочетании названия сайта и его доменного имени. В этой статье мы коснемся истории появления и отличительных черт доменной зоны .INFO, которая создавалась для информационных ресурсов.
Нюансы выбора
Под названием информационного ресурса понимается его имя и доменная зона, в которой оно было зарегистрировано. Это две составляющие веб-адреса сайта. Выбирая домен, стоит опираться на предназначение ресурса, а также на те возможности, что дает та или иная доменная зона.
Сегодня домены подразделяются на несколько уровней:
Для информационного ресурса рекомендуют выбирать домены второго или третьего порядка. Другим приоритетным решением считают регистрацию доменного имени в общей зоне .INFO.
История возникновения
Причиной появления .INFO считается кризис, который возник в начале XXI века из-за сложности подбора и регистрации доменов - существовавшие на тот момент общие доменные зоны исчерпывали себя по части свободных, незарегистрированных вариаций имен для сайтов. К примеру, на тот момент в .COM уже было зарегистрировано порядка 23 млн. доменных имен.
Расширения доменов, созданных в 80-х годах, не происходило, а количество интернет-ресурсов росло. Поэтому возникла острая потребность в формировании новых доменов с информативным и кратким названием.
В результате ICANN принимает решение о введении новых доменов первого уровня. Их имена выбирались на основании предложений, которые поступили от сетевых компаний. Таким образом, были сформированы новые общие доменные зоны:
Из них наиболее популярным и востребованным стал .info .
Что нужно знать об .INFO
Домен .INFO представляет собой общий домен верхнего уровня. Домен был разработан специально для общемирового использования с целью предоставления доменного пространства для порталов информационной направленности, справочной, новостной и прочей тематики. Он появился в интернете 30 января 2001 года.
Сегодня он доступен для использования без ограничений. При регистрации имени возможно сочетания от 3 до 63 символов и букв. Сама процедура регистрации достаточно проста по сравнению с другими доменными зонами и допускается с любого регистратора.
Здесь могут зарегистрироваться все желающие: органы власти, учреждения и организации, а также физические лица. Он подходит для использования в личных или информационных целях и даже для бизнеса.
Пожар на продакш-студии "Интера" ликвидирован, - Нацполиция
04 сентября
Умер президент Узбекистана Ислам Каримов, - источник
30 августа
В Киеве появился мурал на фасаде школы
09 августа
Абстракцию на здании общеобразовательного учреждения на Оболонском проспекте, 2-Б нарисовал участник фестиваля Mural Social Club Аргентинский художник Elian Chali нарисовал абстрактный мурал под названием "Незначительное присутствие прозрачности" (Slight Presence of Transparency) прямо на средней школе в Оболонском районе в Киеве...
Столичные дороги оборудуют камерами, способными "видеть" лицо водителя
09 августа
В Германии турист из Китая случайно стал беженцем
09 августа
В Минздраве допускают вспышку инфекционных заболеваний в Украине
03 августа
На Тернопольщине мошенник украл €120 тыс., собранные на лечение ребенка
27 июля
"Мы — за свою страну": росСМИ взяли интервью у "украинского националиста"
27 июля
В Киеве парень выдавал себя за бойца АТО ради бесплатного проезда
27 июля
Пилот самолета на солнечных батареях: "Мы пролетели 40 тыс. км без горючего"
27 июля
"Рабы, подножки, грязь Москвы": в Киеве встречают крестный ход
27 июля
Возле здания Украинского дома трое мужчин стоят с плакатами, встречая участников хода УПЦ МП Крестный ход в Киеве добрался до центра столицы. Здесь на лестницу Украинского дома вышло трое мужчин, которые держат в руках плакаты с надписями "Пятая колонна", "Донбасс - это руѕѕкий мир" и "Рабы, подножки, грязь Москвы"...
Росавиация возобновила регулярные полеты в Турцию
22 июля
В СБУ рассматривают уже 6 версий убийства Шеремета, - Тандит
21 июля
Появилось видео экологической катастрофы под Киевом
18 июля
Стал известен "гонорар" террориста, устроившего бойню в Ницце
18 июля
|
Статьи
21:23 Пожар на продакш-студии "Интера" ликвидирован, - Нацполиция
08:37 Великобритания не пойдет на компромисс по суверенитету Украины
09:50 В Госдепе заявили о наличии плана на случай вторжения РФ в Украину
09:59 Штайнмайер выступил за возвращение России в G8
13:50 Умер президент Узбекистана Ислам Каримов, - источник
Новости партнеров
...
...
...
...
...
Горячие темы
Новости партнеров