Правильно выбираем домен для информационного ресурса

Создавая информационный сайт, стоит помнить о правильном сочетании названия сайта и его доменного имени. В этой статье мы коснемся истории появления и отличительных черт доменной зоны .INFO, которая создавалась для информационных ресурсов.

Нюансы выбора

Под названием информационного ресурса понимается его имя и доменная зона, в которой оно было зарегистрировано. Это две составляющие веб-адреса сайта. Выбирая домен, стоит опираться на предназначение ресурса, а также на те возможности, что дает та или иная доменная зона.

Сегодня домены подразделяются на несколько уровней:

первый уровень. Такие домены бывают территориальными или общими, тематическими. Первые имеют географическую привязку (.UA, .CO., UK., RU. и т.д.). Вторые не привязаны к территории, а являются тематическими (.COM, .NET и т.д.);

второй («google.com») и третий («site.kiev.ua») уровень. Находятся под доменами общего уровня. Они одновременно описывают характер сайта, а также конкретный регион своей работы.





Для информационного ресурса рекомендуют выбирать домены второго или третьего порядка. Другим приоритетным решением считают регистрацию доменного имени в общей зоне .INFO.

История возникновения

Причиной появления .INFO считается кризис, который возник в начале XXI века из-за сложности подбора и регистрации доменов - существовавшие на тот момент общие доменные зоны исчерпывали себя по части свободных, незарегистрированных вариаций имен для сайтов. К примеру, на тот момент в .COM уже было зарегистрировано порядка 23 млн. доменных имен.

Расширения доменов, созданных в 80-х годах, не происходило, а количество интернет-ресурсов росло. Поэтому возникла острая потребность в формировании новых доменов с информативным и кратким названием.

В результате ICANN принимает решение о введении новых доменов первого уровня. Их имена выбирались на основании предложений, которые поступили от сетевых компаний. Таким образом, были сформированы новые общие доменные зоны:

.BIZ — предназначен для организаций коммерческого плана;

.INFO — для информационных ресурсов;

.PRO — для профессиональных организаций;

.NAME — для частных лиц в качестве пространства для персональных веб-ресурсов и позиционирования в интернете.





Из них наиболее популярным и востребованным стал .info .

Что нужно знать об .INFO

Домен .INFO представляет собой общий домен верхнего уровня. Домен был разработан специально для общемирового использования с целью предоставления доменного пространства для порталов информационной направленности, справочной, новостной и прочей тематики. Он появился в интернете 30 января 2001 года.

Сегодня он доступен для использования без ограничений. При регистрации имени возможно сочетания от 3 до 63 символов и букв. Сама процедура регистрации достаточно проста по сравнению с другими доменными зонами и допускается с любого регистратора.

Здесь могут зарегистрироваться все желающие: органы власти, учреждения и организации, а также физические лица. Он подходит для использования в личных или информационных целях и даже для бизнеса.