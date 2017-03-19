Преимущества использования платежных карт

Сегодня сложно найти человека, у которого нет банковской карты. Платежные карты visa - это удобное и надежное средство для получения денежных переводов.

Виды банковских карт



Самой престижной платежной картой в мире считается карта Platinum. Банк выдает ее клиентам, которые уже зарекомендовали себя в качестве надежных плательщиков. Требовательные клиенты, конечно, порой доставляют банку дополнительные заботы, однако, финансовые учреждения ценят таких клиентов, ведь они могут приносить стабильную прибыль. Именно для таких престижных клиентов и предназначена платежная карта Platinum. Она открывает перед владельцем возможность насладиться огромным спектром услуг, которые перед ним открываются.



Еще один вид популярных платежных карт - мгновенные. Их так называют, потому что получить такую карту может каждый и ее оформление занимает совсем немного времени. Конечно, перечень услуг, которыми может пользоваться владелец такой карты намного меньше, чем у владельцев Platinum. Тем не менее, самые необходимые услуги подключены. Например, владелец карты может бесплатно пополнять счет с помощью нее, может бесплатно снимать наличные с карты и т.д.





Еще один вид карт - кредитные. Их в каждом банке оформляют под разные условия.



Для получения социальных выплат от государства могут оформляться социальные карты.



Также, помимо стандартных (описанных выше) карт, Укрсоцбанк предлагает специфические платежные карты. Например, Carbon - идеальный вариант для автомобилистов. Это карта с cashback, она дает возможность возвращать определенный процент от оплаты заправки на любой АЗС Украины. Это немаловажное преимущество для людей, которые являются постоянными клиентами автозаправок.





Многие приобретают платежные карты visa - ukrsotsbank.com предоставляет всю необходимую информацию по этому поводу. На сайте предоставлен полный список карт, оформить которые можно в любом отделении банка.