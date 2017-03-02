Одесса – крупный туристический, культурный и деловой центр на юге страны. Удачное географическое расположение, теплый климат и развитая инфраструктура привлекает бизнесменов и туристов со всей страны. Неудивительно, что растет количество желающих приобрести здесь жилую недвижимость.

Если вас интересует продажа квартир в Одессе, воспользуйтесь базой данных городской недвижимости, где собрана актуальная информация о ценах и предложениях на рынке.

Что предлагает вторичный рынок жилья в Одессе

Вторичный рынок жилой недвижимости представлен домами, построенными в разные периоды развития градостроительства.

Дома 50-60-х годов постройки прошлого века. В основном, это центральная часть города. Благодаря своему расположению, хорошей планировке и метражу стоимость квартир в Одессе в таких домах остается неизменно высокой.

Пятиэтажные панельные и кирпичные дома 60-70-х годов. «Хрущевками» застроены микрорайоны Черемушки, Таирово и Котовского. Это малогабаритное жилье с низкими потолками и маленькими кухнями. Это самый дешевый тип жилья на рынке и пользуется хорошим спросом. Возможность купить квартиру в Одессе за 30-40 тыс.у.е. – это шанс для молодой семьи на собственное жилье. Кроме того, такие квартиры используют для сдачи в аренду.

Девятиэтажные дома из бетонных панелей 70-90-х годов улучшенной планировки. В них есть лифт и мусоропровод. Площадь квартир увеличена, есть лоджии и балконы. Эти дома построены во всех районах города. Цена на квартиры зависит только от месторасположения и этажа.





Несмотря на большое количество новостроек, и соизмеримой цене, вторичный рынок жилья пользуется большой популярностью. На сайте агентства «Авалон» можно найти интересные и выгодные предложения в этом сегменте рынка - http://avalon-odessa.com/nedvijimost/kvartiry .

Преимущества первичного рынка жилья

Возведение жилых комплексов активно ведется как в старых, так и новых микрорайонах города. При строительстве используются новые технологии и материалы, которые повышают прочностные и эксплуатационные характеристики зданий.

Основным спросом пользуется жилье эконом класса небольшой площади. Квартиры в Одессе в новостройках имеют ряд преимуществ перед вторичным рынком жилья:

Современная планировка, большие лоджии, стеклопакеты и панорамные окна улучшают уровень комфортного проживания.

Использование энергосберегающих технологий позволяет экономить на оплате коммунальных услуг.

Новые инженерные коммуникации в течении длительного времени не требуют ремонта.

Обустроенная придомовая территория с детскими площадками и парковкой является обязательным условием сдачи дома в эксплуатацию.

Первые этаж комплексов предусматривает создание социально-бытовых объектов.

Юридическая чистота квартиры и простота оформления сделки купли-продажи.





Выгодные предложения можно найти в любом сегменте одесского рынка недвижимости. Вторичное и первичное жилье имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо тщательно оценить перед покупкой.

По материалам сайта: avalon-odessa.com