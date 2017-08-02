Рамные леса и их использование

Рамные леса являются самыми распространёнными конструкциями среди всех существующих разновидностей. Они основаны на паре основных элементов: горизонтальном настиле и вертикальной стойке. Составной частью конструкции строительных рамных лесов являются алюминиевые трубы. Их, как правило, используют при проведении работ на значительной высоте. Все части из металла покрывают особым спецсоставом, защищающим их от коррозии.

Особенности сборки



Перед эксплуатацией леса следует собрать. Это делается на предварительно утрамбованной площадке. Здесь с шагом в 3-4 метра монтируются колёсные платформы либо укладываются опоры в виде подпятников из дерева. После этого начинается стандартная сборка.



В предварительно подготовленные опоры помещают первую пару рам. К ним подсоединяют диагональные и горизонтальные части для нижней ячейки. Это также придаёт конструкции необходимую жёсткость. Затем в шахматном порядке устанавливаются диагональные связи. С горизонтальными частями связи соединяют посредством способа «труба в трубу». Надёжное крепление связей обеспечивается флажковым замком.



Универсальность конструкции рамных лесов позволяет использовать их при проведении самых разных работ. Их применяют для отделки, ремонта, реставрации внутренних комнат и фасадов строения. Также эти сооружения используются в строительстве, в частности при укладке кирпича.



Сфера применения



Универсальность конструкции рамных лесов позволяет использовать их при проведении самых разных работ. Их применяют для отделки, ремонта, реставрации внутренних комнат и фасадов строения. Также эти сооружения используются в строительстве, в частности при укладке кирпича.



Строительные рамные леса дают возможность комфортно выполнять такие виды работ, как облицовка и утепление фасада и стен, герметизация швов, покраска, штукатурные работы. Данные конструкции широко применяются рабочими при восстановлении плит, отделке балконов, монтаже водостока и всевозможных конструкций. Кроме того их используют при монтаже рекламных баннеров и щитов на значительной высоте. Столь значительная сфера использования этих сооружений обуславливается превосходными эксплуатационными характеристиками данных лесов и привлекательной ценой. Кстати, купить по самой доступной стоимости рамные леса на pioner.ua вы можете прямо сейчас!