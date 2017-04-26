Раздвижные системы в Киеве: варианты конструкций от украинского производителя

Оконные системы с раздвижным механизмом красиво и уместно выглядят в домах с современным дизайном. Стоимость таких конструкций несколько превышает цену классических металлопластиковых окон, но эстетика и отменная функциональность оправдывают затраты. Компания Gazda изготавливает качественные раздвижные окна под заказ. Работа над каждым проектом происходит по такой схеме:

Заказчик подает заявку на установку окон. Специалист приезжает по указанному в заявке адресу, фиксирует параметры квартиры, индивидуальные пожелания клиента. Заказчик с мастером оговаривают все нюансы проекта — материалы, размеры, сроки. После этого специалист называет примерную цену. Окна изготавливаются за несколько дней, бригада мастеров монтирует их за несколько часов.





Раздвижные системы от компании Gazda

Среди предложений компании есть три варианта раздвижных систем:

«Гармошка» — при открытии складывается. В ней задействованы все участки, «глухих» зон нет.

Подъемно-сдвижная система — красиво выглядит в интерьере, герметична и удобна в эксплуатации.

Наклонно-сдвижная система — обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией.





По своим функциональным характеристикам раздвижная система не уступает классическому варианту металлопластикового окна. Она хорошо сохраняет тепло в помещении, защищает его от пыли и шума, удобна в использовании. Чтобы зафиксировать окно такой конструкции в нужном положении, не понадобятся особые усилия. Качественный стеклопакет и надежная фурнитура гарантируют герметичность, защиту от взломов.

Раздвижные системы от Gazda имеют продуманный дизайн. Он зрительно увеличивает пространство, позволяет проникнуть в помещение большему количеству солнечного света, часто проветривать комнату. Это оптимальный вариант для маленьких помещений. Раздвижные конструкции экономят пространство, интерьер с ними всегда выглядит модно и эстетично.

При производстве металлопластиковых окон в Gazda используются точное современное оборудование и передовые технологии.

На раздвижные системы цена индивидуальная для каждого заказа. Гарантия — 5 лет.

Ограничения

Раздвижные конструкции имеют ограничения по габаритам и весу. Весить система должна не больше 180 кг, по ширине створка отвечает параметрам 60‒150 см, а по высоте — 240‒800 см. Для частных домов, квартир и офисов такие размерные характеристики подходят в большинстве случаев.