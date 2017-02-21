Семейное кафе: где отдохнуть с детьми

Выходной день – прекрасный повод сходить в любимое семейное кафе . Можно на время забыть обо всех заботах и провести несколько часов с любимым людьми, что в будни практически не представляется возможным. Взрослые могут поболтать за чашечкой кофе с пирогом, а детишки, в это время, поучаствовать в развлекательной программе. Ведь они тоже всю неделю заняты: ходят в садик, школу, поэтому малышам необходим отдых. В кафе с ними занимаются аниматоры, детишки создают разные поделки, играют на площадках и наслаждаются вкусной, полезной для растущего организма едой.

Гастрокафе «Тарелка» - это тот самый редкий случай, когда посетители едут из центра на левый берег, чтобы провести время в хорошем заведении. Здесь ребят вкусно накормят, займут разнообразными играми, научат готовить домашние тортики, а в теплое время года, в их распоряжении детская площадка, утопающая в ботаническом саду. В ресторане есть несколько залов в разных стилях: от очаровательного прованса до роскошного фьюжн-джаз. В то время, пока родители будут отдыхать в соседнем зале, малыши научатся печь печенье и обязательно всех угостят. Это идеальное место для проведения детских дней рождения, потому что никому не придется скучать. Рекомендации по организации праздников в гастрокафе «Тарелка» вы найдете в блоге на VilingStore. Он станет вашим надежным путеводителем по заведению.

Летом можно переместиться на террасу: взрослые будут наслаждаться отдыхом, сидя в тени сада, одним глазком поглядывая на своих деток, играющих на площадке. Идиллию дополнит щебетание птиц в саду, которых специально подкармливает персонал ресторана. Загляните на VilingStore и посмотрите на эту красоту своими глазами. Вам непременно захочется посетить гастрокафе.

Главной «изюминкой» ресторана является авторская кухня. Это очень важно, особенно если вы следите за здоровьем ребенка: правильное питание, это залог крепкого иммунитета. Меню «Тарелки» основно на свежих фермерских продуктах, а каждое блюдо приготовлено по особой рецептуре. Вкусная и разнообразная кухня предлагает попробовать консервацию собственного приготовления, фрукты, овощи, ароматную пиццу, фирменные бургеры и многое другое, о чем вы можете узнать из постов в блоге на VilingStore. На десерт подают свежайший торт «Наполеон», ромовую бабу и вкусное мороженое. После еды, детишки могут отправиться в игровую комнату: здесь есть настольные игры, приставки, разнообразные игрушки. Аниматоры устраивают веселые конкурсы с призами.

Уходя, не забудьте посетить хлебный магазин гастрокафе «Тарелка». Только здесь выпекается изумительный ремесленный хлеб на живой закваске от шеф-повара Дениса Комаренко. Захватите с собой ароматную, свежую буханку, которую дома можно порезать на бутерброды, съесть с вареньем или просто с молоком. Убедитесь сами, даже детям придется по вкусу Киевский хлеб! Гастрокафе «Тарелка» - идеальное место для отдыха с детьми. Вкусные блюда и десерты, развлечения, игры, это все, что нужно нашим деткам для счастья.