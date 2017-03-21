Системы внутреннего водоотвода от компании Inoxpark

Системы сточного отведения жидкостей – это неотъемлемая часть оборудования производственных помещений. Особое значение они имеют на предприятиях, которые занимаются производством пищевых продуктов. Возникновение санитарно-опасных зон в цехах не допустимо, и антимикробная обработка должна проводиться своевременно. Регулярное удаление стоков необходимо, поскольку:

это отличная среда для развития микроорганизмов;

жидкость на полу представляет опасность травмообразования;

помещение не соответствует санитарным нормам.





Для того чтобы предотвратить застой жидкости на полу, применяются специальные конструкции, устанавливающиеся под полом и соединяющиеся с трубопроводом - он уже направляет сточные отходы в канализацию. Системы отведения жидкостей от компании Inoxpark отлично справляются с такими задачами.

Материал, из которого производятся водоотводы

Общая конструкция систем водоотведения выполняется в виде приемного лотка, трапа и защитных решеток. Все составляющие конструкции выполняются из нержавеющей стали, поскольку данный материал:

нетоксичен и может применяться на предприятиях пищевой промышленности;

отлично поддается санитарной обработке;

долговечен. Металл способен прослужить несколько десятилетий без потерь эксплуатационных качеств;

устойчив к агрессивным средам. На производствах могут использоваться различные химические соединения, как часть производственного процесса или потребность для произведения дезинфекции. Нержавеющая сталь не разрушается под воздействием кислот, щелочей, хлора и других химических соединений;

эстетичен. Трап из нержавейки всегда отлично выглядит, металл не тускнеет, не ржавеет и не покрывается пятнами;

прочен. Использование сливов в полу требует применения прочного материала, и нержавеющая сталь отлично справляется с данной потребностью.





Виды систем водоотвода от компании Inoxpark

Компания Inoxpark предлагает своим покупателям несколько типов систем отведения жидкости на предприятиях:

линейный тип. В помещении устанавливается металлический желоб, который сверху защищен решеткой. Данный тип водоотводящей системы применяется при постоянном нахождении в помещении сточных жидкостей. Очень удобно использование таких водоотводов на конвейерных линиях и в помещениях большой площади;

точечный тип. Данные системы отведения жидкостей выпускаются в виде двух конфигураций: с вертикальным и горизонтальным впуском. Горизонтальные системы встраиваются в пол и соединяются с трубой канализации. Вертикальные – встраиваются в боковую поверхность стены. Устанавливаются сливы такого типа, когда нет возможности устанавливать горизонтальный тип водоотвода из-за особенностей пола.





О компании

Компания Inoxpark имеет солидный опыт работы в сфере разработки и производства систем водоотведения. Высочайшее качество продукции и функционирования компании подтверждено международными сертификатами качества. Компания проводит испытания продукции в собственных лабораториях.

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