Современные технологии в Украинском Центре Томотерапии

Украинский центр томотерапии - это единственное медицинское учреждение в Украине, где больным онкологическими заболеваниями доступен эффективный, точный и щадящий способ лечения, имеющий название томотерапия. В штат центра входят только опытные, высококвалифицированные медики. В их распоряжении имеется современное оборудование. Благодаря этим устройства специалисты осуществляют достоверную диагностику, проводят эффективное лечение пациентов. Докторов, а также младший медицинский персонал интересует не только результат лечения, но и комфорт больного в процессе проведения процедур, качество его жизни после их завершения.





Медики обладают всеми необходимыми знаниями, информацией о современных методиках лечения рака. После проведения диагностики специалисты предлагают наиболее эффективную стратегию лечения в конкретном случае. Последовательность методик, дозы облучения подбираются в индивидуальном порядке.





Преимущества лечения в УЦТ





Центр томотерапии посещает огромное количество пациентов из Украины, а также из десятка других стран. Популярность медицинского учреждения не является удивительной, поскольку здесь гарантировано:





• определение точного диагноза: благодаря современному оборудованию специалисты диагностируют новообразования минимальных размеров. Передовые технологии позволяют прогнозировать поведение опухоли на различные способы воздействия;



• комплексный подход в лечении: в процессе разработки методики лечения пациента принимают участие несколько опытных докторов. Индивидуальный план лечения составляется с учетом результатов диагностики. В итоге каждый пациент получает выверенное и дозированное лечение;



• постоянный контроль лечебного процесса: при помощи информационной системы MOSAIQ® специалисты могут управлять данными, изображениями, а также процедурами каждого пациента на различных уровнях. Все этапы лечения также постоянно контролируются специалистами.





Получить больше информации об украинском центре можно на этой странице tomocenter.com.ua/o-tsentre/stoimost-uslug/





Стоимость лечения





Что касается цены лечения, она формируется в индивидуальном порядке. Стоимость курса зависит от следующих факторов:





• локализации;

• размера опухоли;

• стадии заболевания;

• возраста и состояния пациента.



Для того, чтобы попасть на прием к опытному специалисту, достаточно воспользоваться специальной формой записи на прием. Страница бесплатной консультации также позволит получить ответы на все возникшие вопросы. После того, как вся интересующая информация будет получена, доктор сможет более точно сориентировать своего пациента о стоимости лечения.