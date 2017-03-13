Стать владельцем недвижимости в Испании – это уже не мечта, а реальность

Операции с зарубежной недвижимостью всегда было источником стабильности как для жизни, так и для бизнеса. Но почему именно вопрос итальянской недвижимости так часто возникает на просторах интернета?



Причины покупок



Причины можно разделить на два вида: деловой аспект и социальный. К первому можно отнести возможность, например, сдачи квартиры в аренду, использовать ее как средство гарантии того, что деньги не упадут в цене (так как стоимость недвижимости куда более стабильна, чем взаимоотношения валют на мировом рынке).



В исключительно социальных причинах можно рассмотреть разве что этетические и духовные мотивы. Недвижимость в Испании для многих стает первым шагом к тому, чтобы переехать в страну мечты навсегда. К тому же, для владельцев квартир или домов на территории жаркой страны, шансы получить гражданство возрастают. Хоть существенной роли купленные владения и не сыграют. Но они сыграют значительную роль для открытия визы класса Д.



Кроме корыстных целей, в Испании очень благоприятный климат, теплые моря и чистое-чистое небо, что делает эту страну мечтой для туристов и людей, которые ищут новый дом, а вместе с ним - и новую жизнь. Но покупка квартиры в своей стране дело не простое, что уже говорить о таких солидных вложениях в зарубежную недвижимость?



Как сделать правильную покупку и не «обложатся»?



Действительно, аферистов, которые пытаются обмануть покупателей испанской недвижимости очень много. Чтобы этого избежать нужно следовать некоторым советам. Во-первых, необходимо работать только с проверенными посредниками. Давно завоевало доверие агентство Damlex Realty. На рынке международной торговли оно занимает весьма солидное место и владеет хорошей репутацией, заработанной за много лет качественной работы. К тому же, в список рекомендованных для сотрудничества, Damlex Realty попадает из-за того, что работает оно из Испании. Это дает неоспоримые преимущества перед агентствами, которые имеют офисы на территории других стран. Агентство всегда в курсе изменений в законах, роста или падения цен, и всех прочий условий меняющегося рынка.