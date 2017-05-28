Страховые компании: необходимость или подражание Западу

С выбором страховой компании рано или поздно сталкивается каждый человек. Ведь ему приходится страховать свою недвижимость, автомобиль, бизнес и самое главное - свое здоровье. Как же правильно выбрать такую компанию? Ведь на сегодняшний день организаций, работающих в сфере страхования, становится все больше и больше.



Критерии выбора. Как не прогадать



Самый главный и основной критерий - надежность. Надежность в выплатах и финансовой устойчивости. Таких компаний, которые уже зарекомендовали себя с позитивной стороны, множество. Многие судят о репутации по отзывам клиентов. Частично это правильно. Но, как показывает жизненная практика, отзывы не всегда объективны. Поэтому, доверять следует только тому, что компания может предоставить именно вам.



Популярность страховой компании, наличие лицензии, место ее регистрации и продолжительность нахождения на рынке страхования - все это следует учитывать. Такие компании, как например, https://vuso.ua уже заняли свою твердую позицию в рейтинге страховщиков, благодаря надежности и финансовой стабильности. Они гарантируют полные выплаты в случае наступления неприятной ситуации.



Финансовые гарантии



Каждая солидная страховая компания имеет свою программу лояльности, тарифы и бонусы. Слишком низкая или наоборот, слишком высокая цена на услуги должна насторожить.



Постоянным клиентам в проверенных страховых компаниях всегда предоставляются скидки, а также разработаны программы лояльности. Каждая уважающая себя страховая компания имеет свой интернет - сайт, например, https://vuso.ua/uslugi/kasko.html, где подробно рассказывается о всех направлениях деятельности и о тарифах.



Отношение к клиентам при первом посещении многое расскажет о страховой компании. Вежливое и внимательное отношение, желание менеджеров отвечать на все интересующие вопросы многое расскажет о самой компании. В проверенных компаниях специалисты всегда находят индивидуальных подход к каждому клиенту, подробно озвучивают все предоставляемые услуги и тарифы на них.