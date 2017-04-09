Стволовые клетки человека – чудотворная панацея от недугов

Благодаря человеческому любопытству наука достигла невообразимых высот, что послужило решением многих различных проблем и со здоровьем в том числе. Некоторые болезни когда-то казались неизлечимыми. Несмотря на высокий оптимизм и хорошие шансы достижения этой благородной цели - избавить человечество от болезней - путь до этого дня еще слишком велик. Сейчас исследователи, врачи и профессоры в области медицины изучают стволовые клетки человека, которые могут лечь в основу универсального лекарства от многих ужасных болезней.



Что такое стволовые клетки?



Проще говоря, это частички, которые лежат в основе различных человеческих тканей: кожи, желудочной системы, костном мозге и так далее. По сути, именно они являются родоначальниками, и являются фундаментом организма. Они способны восстанавливаться и таким образом поддерживать определенную часть травмированного болезнью человека.



На основе этих клеток функционирует большая часть человеческих органов, которая без них просто не могла бы существовать. Но этого факта мало, чтобы использовать стволовые клетки для медицинских целей. Необходимо было копнуть глубже, и ученые сделали это.



Что обнаружили ученые?



Изучая стволовые клетки, биологи и медики обнаружили уникальную возможность. Дело в том, что эти клетки могли дифференцироваться в другие. Почти любые, и очень сложные, такие, как нейроны мозга. Это именно те «нервные» клетки, которые не восстанавливаться (как считалось раньше). Но современная медицина доказала, что в теории, их можно восстановить путем развития использования стволовых клеток. Их способность восстанавливаться может быть передана другим клеткам, что поможет лечить такие болезни, как рак.



По сути, рак - это мертвые клетки. Так как организм восстановить некоторые попросту неспособен, «зараженные» клетки поглощают другие. Потом дальше и дальше. До очевидного результата.

В большинстве случаев лечение может быть только тогда, когда остановка такого регресса может быть возможной, и будет иметь смысл. Стволовые клетки после некоторых манипуляций смогут не только прекратить отмирание клеток, но и смогут восстанавливать погибшие ткани. Поэтому лечение будет куда более продуктивным.