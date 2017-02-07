Суши могут быть еще круче

Суши роллы – блюда попсовые! Некогда японская классика, которую можно было попробовать лишь только во время туристической поездки (Страна восходящего солнца), сегодня стала общедоступным популярнейшим фастфудом. Обидно такое слышать про оригинальное блюдо? Расстраиваться нет повода! Потому что все лучшее из кулинарии сохраняется на века. А мастера восточной кухни производят на свет новые варианты подачи, неординарные рецепты, добавляя знакомым блюдам яркости, радуя потребителя нескучными презентациями.



Итак, чем неординарным радуют современные суши, роллы? Начнем увлекательное путешествие, повествующее о странной подаче и необычных рецептах любимой японской еды!





Суши, роллы, которые удивили мир



Суши-повара со всего мира постоянно соревнуются в мастерстве, пытаются превзойти друг друга, выдумывая оригинальные рецепты будущего. Например, суши, роллы, выполненные в виде картин, изображений цветов, животных, растений сегодня уже не считаются чем-то необычным. Однако кое-чему удивиться все-таки можно.



Например, знали ли вы, что:



• Одна из суши новинок в качестве начинки содержит насекомых (кузнечиков, жуков, многоножек). Такой вариант любимого всеми блюда подают некоторые китайские ресторанчики. К слову сказать, родина суши – Китай. Там они появились еще в vII веке. Но это было блюдо лишь общими чертами напоминающее нынешние суши. Привычные для нас роллы, настоящие суси (так звучит название по-японски) – это произведение все же японской кухни.

• У японцев есть необычный рецепт роллов, для которого специально откармливают рыбу — желтохвоста до тех пор, пока у нее не атрофируются мышцы. Так, мясо этой рыбы получает уникальную прослойку жира, делающую начинку неповторимой.

• Суши, роллы полюбились поварам разных направлений кухни. Блюдо удалось воспроизвести даже в молекулярной кухне. Для любителей неординарных рецептов на заметку – роллы из киноа – это практически гастрономия будущего! Основой роллов является необычная крупа – киноа, а все остальные ингредиенты соответствуют привычной реальности. Т.е. в качестве начинки морепродукты, рыба, наполнители – соус «понцу», мисо-паста, кунжут, черные луковичные семечки. В завершении композиции нори. Нет в этом рецепте только риса.



Суши на обнаженном теле красавицы и не только



Пресытились любимым блюдом? Как бы ни так! Попробуйте новую подачу и суши, роллы заиграют необычными красками.

Подавать суши на обнаженном теле молодой красивой девушки – это древний японский ритуал! Невинная юная особа, обученная в школе гейш, подавала суши гостям знатных ресторанов на своем обнаженном теле. Для каждой начинки отведена определенная часть тела. Например, икра лосося должна лежать на уровне сердца, для роллов с начинкой из рыбы-меч предназначен живот. Во время всей церемонии молодая гейша терпеливо лежала в центре ресторана на полу, пока уважаемые гости насыщались вкусным блюдом и оригинальной подачей.

Если говорить о более простом варианте подачи, то это суши-автоматы, которых в азиатских странах полно. Роллы, суши в этих автоматах создаются специальными роботами. Весь процесс автоматизирован, четко отлажен.

Так, что те, кому не до церемоний и томного поглощения пищи, могут легко и быстро воспользоваться услугами суши-робота, изобретенного еще в 70-х годах в Японии Минору Икисима.





Круглосуточная доставка суши в Киеве



Как знать, возможно, очень скоро и в Киеве можно будет увидеть автоматизированную подачу роллов. Хотя это будет радовать лишь интерес, да будоражить любопытство любителей восточного блюда. Потому что Киев суши доставка отлажена на 10 баллов по десятибалльной шкале. Жителей Киева и гостей города быстрой круглосуточной доставкой еды из ресторанов радует Экипаж сервис. Можно в любой день и час заказать свои любимые роллы, с какими угодно начинками, выбрав вариант из каталога. Заказ привезут очень быстро – от 1 часа (зависит от удаленности адреса заказчика и особенностей приготовления блюда). Экипаж сервис всегда привозит блюда «горячими»! И никогда не опаздывает.



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