Теплый пол – отличное решение в холодную зиму

С проблемой сохранения заданной температуры в помещении сталкивались и сталкиваются многие. Самое современное решение на сегодняшний день - пол, выделяющий тепло.



Теплый пол - универсальный вид отопления, что его можно применять в квартирах, частных домах и офисах. На сегодняшний день представлены несколько видов теплых полов.

Классифицируются они в зависимости от того, какие нагревательные элементы в них установлены.



Виды полов с нагревом



На сегодняшний день существует три основных вида полов с нагревом. Это:



• Водяные;

• Работающие за счет электричества;

• На основе амфорной металлической ленты.



Первые продаются уже с жидкостью внутри трубы, подключаются к сети, а работа регулируется терморегулятором. Подходят для отопления лоджий, коттеджей, квартир, домов. Преимущества таких систем отопления - возможность обогревать только одно помещение, не прогревая жидкость во всей системе.



Электрические системы отопления пользуются среди покупателей большим спросом. Их монтируют под пвх-плитку, линолеум, ламинат. Нельзя монтировать теплый пол электрический под натуральный паркет и пробковое покрытие.



Электрические теплые полы имеют несколько разновидностей - пленочные, кабельные и стержневые. Теплый кабельный пол - классический вариант отопительной системы. Это бухта кабеля, секция или мат из специальной эластичной сетки. Выбирая такую систему отопления, следует останавливать свой выбор на тех производителях, которые зарекомендовали себя на рынке, например, таким, как GrayHot.



Плюсы и минусы теплых полов



Преимущество теплого пола - равномерное распределение температуры, большая площадь нагрева.



Как и у остальных отопительных систем, у теплых полов есть свои недостатки. Например, длительный нагрев, или долгое охлаждение тепловой поверхности.