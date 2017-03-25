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Тонометр автоматический – хороший выбор
25 марта, 11:41
Сейчас со всех сторон слышно жалобы на не проходящую усталость. Объясняют такое самочувствие стрессовой ситуацией, недосыпанием, но никак не повышением артериального давления. Но зачастую, проблема содержится, именно в перепадах АД. Мы измеряем давление от случая к случаю, когда приходим в поликлинику. А нужно измерять АД систематически, и тогда можно избежать такие заболевания как инсульт и инфаркт.
Что же нужно для решения данной проблемы? Нужно приобрести тонометр, и мерять давление в своей, знакомой и родной, обстановке.Где же его приобрести? Тонометр автоматический на ingalator.com.ua, так же и любой иной вы можете купить в интернет магазине Ingalator.com.ua, специализирующемся на реализации медицинской техники.
Виды тонометров
А какие тонометры бывают? Тонометры бывают: механические и электронные. Механический прибор знают все. В основном таким прибором меряют давление в поликлинике. Этот прибор хорош всем: он и точный и надежный и недорогой, но редко кто может на нем самостоятельно провести измерение, нужен помошник.
С электронными приборами гораздо проще. Электронные тонометры делятся на:
Полуавтоматический тонометр представляет собой гибрид механического тонометра и автоматического. Воздух в манжету нагнетают резиновой грушей, а все остальное он сделает сам.
Автоматический тонометр еще проще в использовании. Лучшие тонометры автоматические. Спросите почему? Автоматический тонометр все делает сам, пациенту нужно только включить кнопку старт.
Критерии выбора тонометра:
Пожилым людям, обремененным сопутствующими заболеваниями, рекомендуется автоматический тонометр с манжетой на плечо.
При выборе прибора для измерения АД, следует обратить внимание на функции, которые он выполняет. Это могут быть следующие функции:
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