Туристическая поездка в Египет

Огромное количество жителей нашей страны уже успело отдохнуть на курортах Египта. Есть даже и те, кто совершает визит в эту страну один или два раза в год. Конечно же первая причина такой популярности курорта - это доступные расценки. Средняя путевка, включающая в себя пребывание в течение 7-10 дней и проживание в отеле с 4 звездами, точно не покажется разорительной. В Египте развит и шоппинг. Находясь на одном из курортов можно купить изделия из папируса, желтый чай, одежду, специи и многое другое.



Два главных курорта Египта



Египет - это страна, где количество курортов невелико. Точнее говоря, их всего лишь два. Это Хургада и Шарм-Эль-Шейх. Примечательно, то, что цены на путевки в Египет на любой из представленных курортов находятся на одном уровне. Хургада расположена на материковой части, а Шарм-Эль-Шейх на полуострове. Если турист планирует не только вдоволь накупаться в Красном море, но и посетить главные достопримечательности, то ехать в Хургаду. Рядом с ней находится Луксор, Пирамиды в Гизе и даже самый красивый город страны - Александрия. Список достопримечательностей, находящихся рядом с Шарм-Эль-Шейх, невелик. С этого курорта можно отправиться на обзорную экскурсию в Иерусалим и к Мертвому морю.



Обстановка на курортах



Если кто-то считает, что ехать в Египет опасно, то стоит сказать об обратном. Предлагает Турагентство На Каникулы туры в проверенные отели и безопасные места. В списке можно найти, как бюджетные гостиницы, так и апартаменты премиум класса. Практически все из них подразумевают проживание по типу "все включено". Ехать летом не рекомендуется по причине высокой температуры днем. Из-за нее все развлечения начинают работать лишь в ночное время суток. Осенью и зимой здесь комфортнее, но приобретать на это время путевку стоит заранее, так как спрос на них высокий.



Простые советы туристам, которые едут в Египет впервые



Наверняка многие, прочитав информацию на ознакомительных веб-ресурсах о Египте, успели понять, что основная религия в стране - это мусульманство. Это говорит о том, что не стоит оказывать знаки внимания местным жительницам, появляться в нетрезвом состоянии в общественных местах и ходить топлесс. Кроме этого следует также:



- торговаться при покупке чего-либо на рынках. Цены на все завышенные в 2-3 раза;

- хранить драгоценные вещи и деньги лишь в сейфе;

- не показываться в людных местах с крупными денежными средствами;

- избегать посещения незнакомых мест.



Между нашей страной и Египтом было заключено соглашение о безвизовом въезде. Так что оформлять въездной документ туристу не потребуется.