Туры в Кирилловку – для тех, кто учится отдыхать по-новому

Кирилловка - старый, всем известный курорт, для тех, кто привык ежегодно проводить отпуск на теплом Азовском море и совершенно новый курорт, для тех, кто в этом году решил изменить своим традициям и отдать предпочтение отечественному курорту. И поверьте, курорт ни чем не уступает в плане сервиса и предложений по аренде жилья крымским курортам. Согласно опросам проведенным на Азовском море, можно отметить, что курорт Кирилловка многосторонен и довольно развит, может пользоваться популярностью среди семей с детьми, молодежи и молодых пар.

Почему Кирилловка?





На побережье Азовского моря, курорт очень популярен. Простота, теплое море, бесплатные пляжи – платных нет вообще, большой выбор предложений жилья, индустрия развлечений, развитое транспортное сообщение и многие другие превосходства. Прежде всего, кирилловский курорт – это более 300 курортных комплексов, гостевых домов, баз отдыха и пансионатов. Такого количества предложений достаточно для того, чтобы определиться с выбором. И к тому же, длинные песчаные пляжи, удобный пологий берег, мелкое Азовское море, сервис на уровне, удобство бронирования – нескончаемый перечень плюсов для отдыха.

У Вас Шумная компания? Ищем развлечения





Курорт пользуется популярностью среди молодежи, часто можно услышать – куда едем отдыхать? - в Кирилловку! А почему? Федотова коса – центр развлечений для молодежи. Здесь гармонично соединяется дневной отдых у моря с ночным отдыхом в диско клубах. Начинать отдыхать можно с 10 часов утра, посвятив себя активным гонкам на горках в аквапарке, а к вечеру остаться там же, но уже отдать себя развлечениям в ночном баре с легкими горячительными напитками, купанием в ночном бассейне и всевозможными интересными конкурсами. Если компания ищет более активный вид отдыха, скажем так – спортивный, все там же, на Федотовой косе, есть две школы спорта – виднсерфинга и кайтсерфинга. Развлекаться можно и на бескрайних просторах заповедника – устроить вечеринку у костра с шашлыками, погонять на квадроцикле по безлюдному берегу или же бороздить водную гладь на катере, при этом сделать остановку в море и покупаться на глубине в чистой, прозрачной воде.

Что можно считать основным на отдыхе?





Основным на отдыхе можно считать просто приятный отдых у моря, но здесь туристов можно поделить на мужскую и женскую аудиторию. Почему так? Хочется узнать, чему отдают предпочтения мужчины, а чему женщины. Мужская половина в большей степени предпочитают просто отдых и видят себя только в погонях за приключениями, тогда как женская половина в большинстве случаев приезжает на отдых со своими детьми, изощряются в придумывании активного отдыха для детей, посещают разные детские площадки и аттракционы. И, в Кирилловке это действительно есть! Как правило, на базах отдыха есть детские комнаты с аниматорами и профессиональными воспитателями, в вечернее время организовываются детские конкурсы и дискотеки, на территории имеются специальные игровые площадки для детей, детские бассейны. И это еще не все, в середине Федотовой косы организован целый детский городок – «Шекеленд» с яркими шоу и конкурсами, при въезде на Федотову косу – большой дельфинарий, посетив его, дети будут в восторге от увиденного шоу дельфинов, а также некоторых фотографий сделанных на память. И обязательно в детскую программу можно включить посещение бассейна с всевозможными детскими горками в аквапарке. Желая сделать отдых для детей не забываемым, не жалейте сил и времени, а так же средств и вы увидите благодарные, счастливые улыбки детей.