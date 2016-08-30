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Умер президент Узбекистана Ислам Каримов, - источник
30 августа, 13:50 | Ирина Наумова
Смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг, случившегося два дня назад
Утром 27 августа 2016 года, пишет агенстство, Ислам Каримов перенес инсульт.
Биография Ислама Каримова
С 1964 года был членом Коммунистической партии Советсткого Союза.
Начал чиновническую карьеру в 1966 году, работал в Госплане Узбекской ССР.
В 1983 году Ислам Каримов получил должность министра финансов Узбекской ССР, а в 1986 году стал заместителем председателя Совета министров Узбекской ССР, председателем Госплана республики. Также работал первым секретарем Кашкадарьинского обкома партии и первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана.
На посту президента Узбекистана
Через год, в 1991 году, был повторно избран на этот пост на альтернативной основе. Через четыре года, в 1995, его срок на должности главы государства был продлен еще на 5 лет.
В 2000, 2007 и 2015 годах он снова избирался президентом Узбекистана.
То есть, Ислам Каримов был первым и единственным главой Республики Узбекистан со времени провозглашения независимости страны в 1991 году.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что президент Узбекистана Ислам Каримов был госпитализирован. Тем не менее. причина, по которой президенту Узбекистана понадобилась медицинская помощь, не называлась.
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Умер президент Узбекистана Ислам Каримов, - источник
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