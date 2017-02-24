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Увлекательный уикенд в Стамбуле
24 февраля, 15:06
Провести выходные в уникальном городе, где встречаются Европа и Азия, — мечта многих туристов из Украины. Расскажем, как сделать эту поездку незабываемой! А вы поспешите купить дешёвые авиабилеты на tripmydream.com!
Достопримечательности Стамбула
Итак, в вашем распоряжении есть 2-3 дня. Много это или мало? Всё зависит от того, как всё спланировать. Вот список мест, которые нельзя обойти вниманием!
Чем ещё заняться в Стамбуле?
Где перекусить?
Лучшими элитными ресторанами Стамбула признаны «Sans Restaurant» (Haci Adil Cad. Palmiye Sok. No:1), «Deraliye Ottoman Palace Cuisine Restaurant» (Ticarethane Sokak, No: 45) и «Nicole» (Bogazkesen Cad. Tomtom Kaptan Sk, No:18). Среди недорогих заведений лидерами являются «Olive Anatolian Restaurant» (EbuSuudCad.No:18), «Constantine's Ark» (Hoca Pasa Mah. Ibn-i Kemal Cad. No:13) и «Old Ottoman Cafe&Restaurant» (Cagaloglu Hamam Sokak No:17/J).
Где купить билеты на самолёт?
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