Увлекательный уикенд в Стамбуле

Провести выходные в уникальном городе, где встречаются Европа и Азия, — мечта многих туристов из Украины. Расскажем, как сделать эту поездку незабываемой! А вы поспешите купить дешёвые авиабилеты на tripmydream.com!

Достопримечательности Стамбула

Итак, в вашем распоряжении есть 2-3 дня. Много это или мало? Всё зависит от того, как всё спланировать. Вот список мест, которые нельзя обойти вниманием!

Цистерна Базилика (Yerebatan Sarnıcı). Подземное хранилище Константинополя, вмещающее около 100000 тонн воды. В настоящее время тут время от времени проводят концерты и снимают эпизоды популярных фильмов (например, «Инферно» по роману Дэна Брауна или «Из России с любовью» о приключениях Агента 007). Билет стоит 20 TRY (5.5 USD). Адрес: 13 Yerebatan Cad., Sultanahmet. Дворец Топкапы. До середины XIX века служил резиденцией турецкого султана. Это — огромный комплекс, в состав которого входят четыре двора общей протяжённостью около 5 километров. Когда-то тут находились казначейство, склады, конюшни, пекарни, сад, а также Изразцовый дворец, в котором жили наложницы. Билет стоит 40 TRY (11 USD), отдельно оплачиваются вход в гарем (25 TRY или 7 USD) и церковь Святой Ирины (20 TRY или 5.5 USD). Адрес: Cankurtaran Mh. Собор Святой Софии (Айя-София). Одна из главных «визитных карточек» города. Изначально — православный храм, с XV века — мусульманская мечеть, сейчас — музей. Входной билет стоит около 35 TRY или 10USD. Адрес: Sultanahmet Mh., Ayasofya Meydanı.

Чем ещё заняться в Стамбуле?

Прогуляться по Истикляль — главному проспекту Стамбула. По нему ходит ретро-трамвай, который по вечерам прокладывает себе дорогу сквозь людское море.

Подняться на обзорную площадку (236 метров) высотного здания «Сапфир», с которой открывается головокружительный вид на город. На место вас доставит лифт, билет стоит 15-18 TRY (4-5 USD).

Взобраться на крышу Валиде Хан. На территории Гранд базара, около мечети Нуруосмание, находится место, о котором знают немногие туристы. За воротами — комплекс складов и швейных мастерских, имеющих полузаброшенный вид. Здесь нужно найти старика-турка с ключами, который за символическую плату проводит вас к выходу на крышу. Сверху, как на ладони, видны основные достопримечательности города.

Где перекусить?

Лучшими элитными ресторанами Стамбула признаны «Sans Restaurant» (Haci Adil Cad. Palmiye Sok. No:1), «Deraliye Ottoman Palace Cuisine Restaurant» (Ticarethane Sokak, No: 45) и «Nicole» (Bogazkesen Cad. Tomtom Kaptan Sk, No:18). Среди недорогих заведений лидерами являются «Olive Anatolian Restaurant» (EbuSuudCad.No:18), «Constantine's Ark» (Hoca Pasa Mah. Ibn-i Kemal Cad. No:13) и «Old Ottoman Cafe&Restaurant» (Cagaloglu Hamam Sokak No:17/J).

Где купить билеты на самолёт?

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