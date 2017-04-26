Ужин с котом

Животные в последнее время выступают настоящими конкурентами людей. Они тоже поют песни, читают стихи и ведут собственные блоги в интернет просторе. В современном мире у каждого из них даже может быть свой продюсер и это является вполне нормальным явлением.

Так, в недавнем времени просторы интернета всколыхнул уникальный японский кот, который позирует на фотографиях в Instagram. У этого милого пушистика уже более 80 тысяч поклонников, которые с особым интересом следят за его новыми образами и фотографиями. А вся суть такого интереса заключается в том, что хозяйка из каждого приема пищи устраивает уникальное представление с переодеванием и приготовлением национальных блюд.

Хозяйка кота Ри Матсуи нашла совсем маленького пушистика на улице и решила забрать его домой.

«Ему тогда было месяцев семь. – рассказывает хозяйка пушистого любимца. – Но он кардинально изменил мою жизнь и сейчас помогает воплотить мою мечту в реальность».

Новая мама кота Маро просто без ума от различных японских традиций и в восторге от народной кухни. И с помощью своего пушистого питомца она рассказала о своем пристрастии всему миру.

«Я ставила себе за цель рассказать всему миру о традициях и обрядах нашей чудесной страны, а с помощью Маро – это получилось увлекательно и интересно.» - хвалится женщина.

Перед каждым ужином Ри переодевает своего кота в уникальные наряды, садит его за стол, уставленный различными блюдами. Стоит отметить, что кот ведет себя крайне спокойно и со стороны похож на реального собеседника и компаньона.

«Я сразу заметила его уникальную способность позировать. – делится хозяйка. – На всех фотографиях он такой спокойный. А фотографировать его – это одно удовольствие».

Instagram Маро – это настоящее путешествие в традиции и национальную кухню Японии. Благодаря находчивой хозяйке котик стал участником званых обедов, ланчей, вечеринок и традиционных чаепитий. А наряды его просто поражают. За трапезничеством Маро следит уже множество его поклонников, и, что самое главное, их число продолжает стремительно расти.

«Мой милый котик никогда не притрагивается к еде на столе. – говорит Матсуи. – Он к ней абсолютно спокоен. Он предпочитает полакомится вкусняшками, которые я покупаю здесь».

Если же вам надоело кушать наедине, то вы всегда можете завести себе такого приятного и верного компаньона как Маре. Такой питомец позволяет своей хозяйке почувствовать себя сильной и независимой женщиной.