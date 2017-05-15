Витрины для суши (суши кейсы) – поддерживание оптимальных условий для блюд японской кухни

Деликатесам из свежих морепродуктов необходимо обеспечить особые условия хранения от момента приготовления до реализации. Хотя этот период времени крайне мал, но, поскольку основными их ингредиентами являются свежая рыба, икра, креветки и овощи, обеспечение нужного температурного режима крайне важно. Специально для этих целей разработаны витрины для суши, или суши кейсы – профессиональное холодильное оборудование, которое предназначено для не долгосрочного размещения и сохранения свежести готовой продукции, а также демонстрации блюд (роллов, суши, сашими и пр.).

Рассматривая конструктивные особенности, витрины для суши и суши кейсы – это компактно выполненные охлаждающие установки, в верхней и нижней части которых расположены холодильные решетки испарителя. Этот элемент агрегата обеспечивает поддержание необходимого температурного режима (от +2 до +10 градусов по Цельсию), предотвращая тем самым готовую продукцию от чрезмерного нагрева. Охлажденный воздух равномерно распределяется по внутреннему пространству благодаря рациональному размещению решеток, а не вентилятора, как у привычных холодильных витрин. Также удерживается достаточное значение влажности, что предотвращает усыхание свежеприготовленных деликатесов.

Витрины для суши и суши кейсы могут решить несколько задач, независимо от того, где они используются: в условиях ресторана японской кухни или торговом зале супермаркета:

Сохранять блюда от момента приготовления до непосредственной реализации;

Гарантировать привлекательный и эстетический вид продукции;

Стать важной и неотъемлемой составляющей частью декора, и в целом стиля торгового зала или ресторана.





Витрины для суши и суши кейсы изготавливаются из комбинации пищевой стали и алюминия (корпус и гастроемкости, функциональные узлы), пластика и стекла. Передняя панель прозрачна и выгнута для того, чтобы клиенты могли ознакомиться с ассортиментом и выбрать то, что им по душе. Кроме того, такое решение дает возможность без труда поддерживать надлежащую чистоту устройства. В боковой части расположен собственно охлаждающий элемент, который, в зависимости от типа функционирования, может быть статическим (при помощи испарителя и двух решеток, как описано выше) и динамическим (с принудительной циркуляцией воздуха). Для контролирования установленного температурного режима витрины для суши и суши кейсы оснащены специальным электронным триггерным датчиком. Чрезмерная влажность ликвидируется при помощи устройства для устранения конденсата. Устойчивость изделия обеспечивается прочными и надежными ножками в днище конструкции.

Мягкая подсветка внутреннего пространства выгодно подчеркнет привлекательность деликатесов.

Статья написана по материалам сайта профессионального пищевого оборудования - prof-oborud.com.ua