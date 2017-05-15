|
Витрины для суши (суши кейсы) – поддерживание оптимальных условий для блюд японской кухни
15 мая, 18:39
Деликатесам из свежих морепродуктов необходимо обеспечить особые условия хранения от момента приготовления до реализации. Хотя этот период времени крайне мал, но, поскольку основными их ингредиентами являются свежая рыба, икра, креветки и овощи, обеспечение нужного температурного режима крайне важно. Специально для этих целей разработаны витрины для суши, или суши кейсы – профессиональное холодильное оборудование, которое предназначено для не долгосрочного размещения и сохранения свежести готовой продукции, а также демонстрации блюд (роллов, суши, сашими и пр.).
Рассматривая конструктивные особенности, витрины для суши и суши кейсы – это компактно выполненные охлаждающие установки, в верхней и нижней части которых расположены холодильные решетки испарителя. Этот элемент агрегата обеспечивает поддержание необходимого температурного режима (от +2 до +10 градусов по Цельсию), предотвращая тем самым готовую продукцию от чрезмерного нагрева. Охлажденный воздух равномерно распределяется по внутреннему пространству благодаря рациональному размещению решеток, а не вентилятора, как у привычных холодильных витрин. Также удерживается достаточное значение влажности, что предотвращает усыхание свежеприготовленных деликатесов.
Витрины для суши и суши кейсы могут решить несколько задач, независимо от того, где они используются: в условиях ресторана японской кухни или торговом зале супермаркета:
Витрины для суши и суши кейсы изготавливаются из комбинации пищевой стали и алюминия (корпус и гастроемкости, функциональные узлы), пластика и стекла. Передняя панель прозрачна и выгнута для того, чтобы клиенты могли ознакомиться с ассортиментом и выбрать то, что им по душе. Кроме того, такое решение дает возможность без труда поддерживать надлежащую чистоту устройства. В боковой части расположен собственно охлаждающий элемент, который, в зависимости от типа функционирования, может быть статическим (при помощи испарителя и двух решеток, как описано выше) и динамическим (с принудительной циркуляцией воздуха). Для контролирования установленного температурного режима витрины для суши и суши кейсы оснащены специальным электронным триггерным датчиком. Чрезмерная влажность ликвидируется при помощи устройства для устранения конденсата. Устойчивость изделия обеспечивается прочными и надежными ножками в днище конструкции.
Мягкая подсветка внутреннего пространства выгодно подчеркнет привлекательность деликатесов.
Статья написана по материалам сайта профессионального пищевого оборудования - prof-oborud.com.ua
Пожар на продакш-студии "Интера" ликвидирован, - Нацполиция
04 сентября
Умер президент Узбекистана Ислам Каримов, - источник
30 августа
В Киеве появился мурал на фасаде школы
09 августа
Абстракцию на здании общеобразовательного учреждения на Оболонском проспекте, 2-Б нарисовал участник фестиваля Mural Social Club Аргентинский художник Elian Chali нарисовал абстрактный мурал под названием "Незначительное присутствие прозрачности" (Slight Presence of Transparency) прямо на средней школе в Оболонском районе в Киеве...
Столичные дороги оборудуют камерами, способными "видеть" лицо водителя
09 августа
В Германии турист из Китая случайно стал беженцем
09 августа
В Минздраве допускают вспышку инфекционных заболеваний в Украине
03 августа
На Тернопольщине мошенник украл €120 тыс., собранные на лечение ребенка
27 июля
"Мы — за свою страну": росСМИ взяли интервью у "украинского националиста"
27 июля
В Киеве парень выдавал себя за бойца АТО ради бесплатного проезда
27 июля
Пилот самолета на солнечных батареях: "Мы пролетели 40 тыс. км без горючего"
27 июля
"Рабы, подножки, грязь Москвы": в Киеве встречают крестный ход
27 июля
Возле здания Украинского дома трое мужчин стоят с плакатами, встречая участников хода УПЦ МП Крестный ход в Киеве добрался до центра столицы. Здесь на лестницу Украинского дома вышло трое мужчин, которые держат в руках плакаты с надписями "Пятая колонна", "Донбасс - это руѕѕкий мир" и "Рабы, подножки, грязь Москвы"...
Росавиация возобновила регулярные полеты в Турцию
22 июля
В СБУ рассматривают уже 6 версий убийства Шеремета, - Тандит
21 июля
Появилось видео экологической катастрофы под Киевом
18 июля
Стал известен "гонорар" террориста, устроившего бойню в Ницце
18 июля
|
Статьи
21:23 Пожар на продакш-студии "Интера" ликвидирован, - Нацполиция
08:37 Великобритания не пойдет на компромисс по суверенитету Украины
09:50 В Госдепе заявили о наличии плана на случай вторжения РФ в Украину
09:59 Штайнмайер выступил за возвращение России в G8
13:50 Умер президент Узбекистана Ислам Каримов, - источник
Новости партнеров
...
...
...
...
...
Горячие темы
Новости партнеров