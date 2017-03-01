Все о микрокредитах

Микро кредиты являются новшеством в современном кредитном мире. Простота и быстрота оформления дает возможность получить их практически любому, кто в этом нуждается. Отличительной особенностью микрокредита является то, что для его оформления не нужно предоставлять справку о доходах или искать поручителей.

Этапы оформления микрокредита

Принцип оформления такого займа значительно упрощен. Нужно сделать следующие шаги:

1. Найти в Интернете сайт, на котором предоставляют микрокредиты, например, https://sgroshi.com.ua/mikrokredit.

2. Определиться с суммой займа

3. На сайте заполнить форму, в которой указывается такая информация, как Ф.И.О., мобильный телефон,.

4. Отправить заявку и ждать ответа. Как правило, уже через несколько минут приходит ответ на телефон в виде звонка.

5. Если ответ положителен, то можно забирать деньги. Сделать это можно в офисе кредитора, переводом на личную банковскую карту

Преимущества микрокредита

Микрокредит имеет целый ряд положительных моментов:

• Не нужны поручители.

• Не предоставляются документы, подтверждающие доходы.

• Выдают деньги тем, у кого раньше были проблемы с погашением кредита или же отказы в его получении.

• Срочное оформление за несколько минут.

• Возможность подачи заявки через интернет.

Основные виды микрокредитов

Существует несколько вариантов предоставления денег в кредит:

• Кредит до зарплаты.

• Кредит по сообщению.

• Займы без отказов.

• Быстрые кредиты.

• Микрозаймы.

• Кредиты наличными.

• Экспресс кредиты.



Особенности микрокредитования

Конечно же, получения денежных средств в кредит может помочь решить временные трудности, возникающие у каждого человека. Однако, стоит помнить о безопасности таких действий.

Брать займы необходимо у проверенных организаций, где смогут дать гарантию защиты информации и личных данных заемщика.