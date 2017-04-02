Выбираем микрофон для домашней студии

Запись в студии – это ведь так дорого… Погодите! Организуйте запись музыкальных композиций у себя дома. Это удобно и доступно каждому начинающему исполнителю. В данной статье будут рассмотрены основные вопросы, которые касаются выбора микрофона для записи в условиях дома.

В чем отличие между дешевым и дорогим микрофоном?





Многие пользователи (особенно новички) задают один и тот же вопрос: чем бюджетные модели отличаются от дорогих? Почему первый микрофон стоит 1500 гривен, а второй – 35 000 гривен? Смотришь – а у них даже частотный диапазон одинаковый!

Ответ прост: чем выше цена, тем надежнее и долговечнее изделие. Это значит, что если вы уроните его на пол, с главным инструментом артиста ничего не случится. Даже если ронять будете часто и сильно. К тому же, дорогие микрофоны максимально точно передают каждый оттенок вашего уникального голоса.

Качественные радиомикрофоны имеют более широкую область применения: озвучивание помещений, медные духовые, струнные, фортепиано и так далее. Можно работать в самых разных условиях благодаря возможности переключения диаграмм направленности.

Конденсаторный/динамический – какой выбрать?





Динамический, конденсаторный – они получили свое название по принципу преобразования звуков в электросигнал. Динамический считается универсальным, ведь он подходит для «живых» выступлений и студийной записи. Его размеры меньше конденсаторного, чувствительность к шуму ниже. Специальная организация помещения тоже не нужна, поскольку динамический тип меньше ловит «эхо», отражаемое от стен. А вместо вишенки на торте – отсутствует необходимость покупки блока фантомного управления, поп-фильтра и пр.

В чем же минусы динамического, да и есть ли они вообще? Безусловно. Такие модели хуже передают голос, уровень шумов выше. А еще динамический тип работает только на близком расстоянии. Записать хор из 3-4 исполнителей – уже проблема.

Конденсаторный микрофон передает высококачественный звук. Он подойдет для записи вокала как одного человека, так и целой группы исполнителей. Собственные шумы практически отсутствуют, положение вокалиста во время выступления не отражается на качестве.

Минус конденсаторного элемента в том, что он «ловит» абсолютно все шумы, которые отражаются от стен. К тому же, он нуждается в покупке дополнительного оборудования. Например, блока фантомного питания.

Какие аудиокарты подойдут для записи голоса?





Хорошая звуковая карта – своего рода аксиома качественной записи звука. Стандартные модели, встроенные в ноутбук или компьютер по умолчанию, точно не подойдут. Они сильно шумят, совершенно непригодны для оцифровки звука.

Стоимость хорошей звуковой карты варьируется в пределах 300-400 и выше долларов. Также рекомендуем купить отдельный предмикрофонный предусилитель. Если подключить динамический или даже петличный микрофон напрямую, сигнал будет слишком слабым. Как вариант, можно приобрести внешнюю звуковую карту, которая питается от USB.