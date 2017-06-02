Зачем необходим автомобильный GPS трекер?

Большинство автолюбителей всегда перебывают в поиске того, как обезопасить свой автомобиль от угона. Иногда, даже современная система безопасности не может гарантировать того, что автомобиль не украдут, а пока его найдут, может пройти время, за которое уже находить будет нечего.



Современные технологии шагнули вперёд, помимо сигнализации, обезопасить авто можно и другими способами, например - GPS трекером. Зачем необходим такой гаджет и как его используют?



GPS трекер - приспособления, с помощью которого вы можете прослеживать куда движется ваш автомобиль, где он находится и даже с какой скоростью на нём ехали.



Такой полезный гаджет будет полезен в случаях:



• - Найти потерянный или украденный автомобиль;

• - Отслеживать передвижение жены, мужа, детей которые взяли ваш автомобиль.



Ситуаций, в которых гаджет станет полезным огромное количество, тем более что для приобретения и установки не требуется никаких разрешений и документов.



Просмотреть местоположение автомобиля легко - достаточно запустить программу на своём смартфоне или зайти на сайт компании производителя.



Преимущества установки GPS трекера:



• Быстрый поиск автомобиля;

• Контроль поездок с мобильного;

• Уверенность в том, что если машину украдут, сможете его найти;

• В экстремальных ситуациях (в горах кончился бензин или потерялся человек) есть возможность отыскать автомобиль;

• Если автомобиль в аренде, то это дополнительная гарантия для арендодателя что его вернут, а не украдут, можно следить за перемещением рабочих автомобилей.



Недостатков практически нет, но недобросовестные граждане все же находят методы, как отключить систему - это глушители передачи сигналов, но компании, занимающиеся установкой такого оборудования, делают все настолько скрыто, угонщик даже и не заметит, что в авто есть GPS трекер.



На сегодняшний день установка GPS трекера по карману каждому автовладельцу. Так как участились случаи угона автомобиля, скупиться на такое оборудование не стоит, тем более что новый автомобиль стоит намного дороже.